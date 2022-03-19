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https://arabic.sputniknews.com/20220319/سلطنة-عمان-تأمل-الإسراع-في-اتخاذ-الخطوات-النهائية-لمحادثات-فيينا-1060112599.html
سلطنة عمان تأمل الإسراع في اتخاذ الخطوات النهائية لمحادثات فيينا
سلطنة عمان تأمل الإسراع في اتخاذ الخطوات النهائية لمحادثات فيينا
أعرب بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، اليوم السبت، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن أمله في اتخاذ الخطوات النهائية في... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T18:55+0000
2022-03-19T18:55+0000
إيران
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وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، أن وزير الخارجية الإيراني قد أجرى اتصالا هاتفيا، بوزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، ناقش خلالها الطرفان تطور العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.وأعرب عبداللهيان عن أمله في مزيد من التطور للعلاقات الثنائية، مشيدا بالدور البناء والجدير بالثناء لسلطنة عمان في تسوية بعض القضايا المشتركة بين الجانبين، خاصة ملف السجناء الأمنيين.وبدوره أعرب وزير خارجية سلطنة عمان عن ارتياحه وتقديره لتصريحات وإجراءات نظيره الإيراني بشأن القضايا المذكورة، مؤكدا مواصلة العلاقات والاتصالات الوثيقة بين الجانبين.وجدد بدر بن حمد البوسعيدي أمله في اتخاذ الخطوات النهائية بشأن محادثات فيينا في أسرع وقت ممكن.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قد قدر في السابق دور سلطنة عمان في هذا الصدد.ويشار إلى أن وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان قد أجرى محادثة هاتفية منذ فترة.ومنذ العام الماضي، تشهد فيينا مفاوضات بين القوى الكبرى وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات على طهران ما دفع الأخيرة إلى الإعلان عن تخليها عن الالتزامات النووية التي تقيدت بها بموجب الاتفاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/رئيسي-يستقبل-وزير-الخارجية-العماني-ويؤكد-أن-تعاون-البلدين-يمكن-أن-يساهم-في-حل-القضايا-الدولية-1059053383.html
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إيران, سلطنة عمان, العالم العربي

سلطنة عمان تأمل الإسراع في اتخاذ الخطوات النهائية لمحادثات فيينا

18:55 GMT 19.03.2022
© AFP 2022 / Majid Asgaripourمفاعل نووي في إيران
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© AFP 2022 / Majid Asgaripour
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أعرب بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، اليوم السبت، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن أمله في اتخاذ الخطوات النهائية في محادثات فيينا، والخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، على وجه السرعة.
وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، أن وزير الخارجية الإيراني قد أجرى اتصالا هاتفيا، بوزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، ناقش خلالها الطرفان تطور العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مغادرا مطار مهر آباد، متجها إلى مطار الدوحة الدولي، 21 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
رئيسي يستقبل وزير الخارجية العماني ويؤكد أن تعاون البلدين يمكن أن يساهم في حل القضايا الدولية
23 فبراير, 13:49 GMT
وأعرب عبداللهيان عن أمله في مزيد من التطور للعلاقات الثنائية، مشيدا بالدور البناء والجدير بالثناء لسلطنة عمان في تسوية بعض القضايا المشتركة بين الجانبين، خاصة ملف السجناء الأمنيين.
وبدوره أعرب وزير خارجية سلطنة عمان عن ارتياحه وتقديره لتصريحات وإجراءات نظيره الإيراني بشأن القضايا المذكورة، مؤكدا مواصلة العلاقات والاتصالات الوثيقة بين الجانبين.
وجدد بدر بن حمد البوسعيدي أمله في اتخاذ الخطوات النهائية بشأن محادثات فيينا في أسرع وقت ممكن.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قد قدر في السابق دور سلطنة عمان في هذا الصدد.
ويشار إلى أن وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان قد أجرى محادثة هاتفية منذ فترة.
ومنذ العام الماضي، تشهد فيينا مفاوضات بين القوى الكبرى وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات على طهران ما دفع الأخيرة إلى الإعلان عن تخليها عن الالتزامات النووية التي تقيدت بها بموجب الاتفاق.
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