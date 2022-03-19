https://arabic.sputniknews.com/20220319/سلطنة-عمان-تأمل-الإسراع-في-اتخاذ-الخطوات-النهائية-لمحادثات-فيينا-1060112599.html

سلطنة عمان تأمل الإسراع في اتخاذ الخطوات النهائية لمحادثات فيينا

سلطنة عمان تأمل الإسراع في اتخاذ الخطوات النهائية لمحادثات فيينا

أعرب بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، اليوم السبت، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن أمله في اتخاذ الخطوات النهائية في... 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T18:55+0000

2022-03-19T18:55+0000

2022-03-19T18:55+0000

إيران

سلطنة عمان

العالم العربي

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وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، أن وزير الخارجية الإيراني قد أجرى اتصالا هاتفيا، بوزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، ناقش خلالها الطرفان تطور العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.وأعرب عبداللهيان عن أمله في مزيد من التطور للعلاقات الثنائية، مشيدا بالدور البناء والجدير بالثناء لسلطنة عمان في تسوية بعض القضايا المشتركة بين الجانبين، خاصة ملف السجناء الأمنيين.وبدوره أعرب وزير خارجية سلطنة عمان عن ارتياحه وتقديره لتصريحات وإجراءات نظيره الإيراني بشأن القضايا المذكورة، مؤكدا مواصلة العلاقات والاتصالات الوثيقة بين الجانبين.وجدد بدر بن حمد البوسعيدي أمله في اتخاذ الخطوات النهائية بشأن محادثات فيينا في أسرع وقت ممكن.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قد قدر في السابق دور سلطنة عمان في هذا الصدد.ويشار إلى أن وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان قد أجرى محادثة هاتفية منذ فترة.ومنذ العام الماضي، تشهد فيينا مفاوضات بين القوى الكبرى وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات على طهران ما دفع الأخيرة إلى الإعلان عن تخليها عن الالتزامات النووية التي تقيدت بها بموجب الاتفاق.

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