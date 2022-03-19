https://arabic.sputniknews.com/20220319/سيارتان-لباتمان-وجون-سنو-موسم-الرياض-يسلم-جوائز-أكبر-حفل-تنكري-أقيم-في-المملكة-1060114423.html

سيارتان لباتمان وجون سنو... "موسم الرياض" يسلم جوائز أكبر حفل تنكري أقيم في المملكة

سيارتان لباتمان وجون سنو... "موسم الرياض" يسلم جوائز أكبر حفل تنكري أقيم في المملكة

فاز شابان سعوديان بجائزة أفضل زي تنكري في الحفل الذي أقيم في المملكة مؤخرا ضمن فعاليات موسم الرياض. 19.03.2022, سبوتنيك عربي

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، تمكن الشابان سعود الهزاني، وعثمان أحمد بالفوز بأفضل متنكرين عبر تميزهما في التنكر بشخصيتي باتمان، وجون سنو، ولفتت إلى أن الجائزة كانت عبارة عن سيارة لكل منهما، وقدمت لهما وسط جموع كبيرة من الزوار.وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن منطقتي بوليفارد رياض سيتي، وونتر وندرلاند، سبق وشهدت إقبالًا كبيراً ومميزًا من الزوار للمشاركة في الحفلة التنكرية الأكبر من نوعها على مستوى المملكة بموسم الرياض خلال فترة من 17 - 18 من الشهر الجاري.ولفتت إلى أن هذا الحفل أقيم ليواكب الثقافة العالمية المعاصرة في عدد من الكرنفالات والاحتفالات المعتمدة على ارتداء الأزياء الكلاسيكية للعقود السابقة، ومجموعة من التصاميم ذات الدلالات الترفيهية المتنوعة.وحصد عدد من زوار الحفل على جوائز أخرى وصلت إلى 40 جائزة، ومن جانبه قال الفائز سعود الهزاني، إن فوزه بالسيارة يعد حلمًا، لافتا إلى أنه لم يخطر على باله أن يصل جهده للفوز بالسيارة، مشيرا إلى أنه لم يكن يمتلك أي سيارة خاصة به قبل هذه السيارة التي فاز بها.أما الفائز الثاني عثمان أحمد عثمان فأكد أيضا أن السيارة التي فاز بها تعد حلمًا، مشيرا إلى أن سيارته الحالية حصل عليها عن طريق الأقساط عام 2012.

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