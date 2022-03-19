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https://arabic.sputniknews.com/20220319/صحفية-أمريكية-وسائل-الإعلام-الغربية-لا-تعترف-بالأحداث-الحقيقية-في-أوكرانيا-1060081726.html
صحفية أمريكية: وسائل الإعلام الغربية لا تعترف بالأحداث الحقيقية في أوكرانيا
صحفية أمريكية: وسائل الإعلام الغربية لا تعترف بالأحداث الحقيقية في أوكرانيا
أعربت الصحفية الأمريكية لارا لوغان، على الهواء من قناة Real America's Voice ، عن رأي مفاده أن وسائل الإعلام الغربية لا تريد الاعتراف بما يحدث بالفعل في... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T04:13+0000
2022-03-19T04:13+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت لوغان: "أعتقد حقا أن هناك الكثير من المعلومات المضللة التي لم نرها من قبل. يتم دفعنا إلى هذه العلبة حيث يتعين علينا أن نكره فلاديمير بوتين، ونصدق كل ما يقال عنه سيئا، ونحب أوكرانيا. لا يوجد شيء وسط".وتعتبر الصحفية أن السلطات الأمريكية كذبت بشأن ما كان يحدث في أوكرانيا.وتابعت قائلة: "بوتين يحذر منذ 15 عاما من أنه لن يقف مكتوف الأيدي بينما يقوم دعاة العولمة ببناء منشآت عسكرية في أوكرانيا ".هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات. وتهدف العملية لنزع السلاح من أوكرانيا، ولتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

صحفية أمريكية: وسائل الإعلام الغربية لا تعترف بالأحداث الحقيقية في أوكرانيا

04:13 GMT 19.03.2022
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الوضع في قرية تريوخيزبينكا، بعد تحريرها من القوات الأوكرانية المسلحة، جمهورية لوغانسك الشعبية 5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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أعربت الصحفية الأمريكية لارا لوغان، على الهواء من قناة Real America's Voice ، عن رأي مفاده أن وسائل الإعلام الغربية لا تريد الاعتراف بما يحدث بالفعل في أوكرانيا، وهي مجبرة على تصديق كل ما يقال عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت لوغان: "أعتقد حقا أن هناك الكثير من المعلومات المضللة التي لم نرها من قبل. يتم دفعنا إلى هذه العلبة حيث يتعين علينا أن نكره فلاديمير بوتين، ونصدق كل ما يقال عنه سيئا، ونحب أوكرانيا. لا يوجد شيء وسط".
وتعتبر الصحفية أن السلطات الأمريكية كذبت بشأن ما كان يحدث في أوكرانيا.
وأضافت قائلة: "لا تريد وسائل الإعلام الغربية الاعتراف بما يحدث بالفعل. إنهم يؤيدون النازيين في غرب أوكرانيا. الولايات المتحدة تمول النازيين في أوكرانيا لفترة طويلة". وأكدت لوغان أنها تعتبر فلاديمير زيلينسكي "دمية".
وتابعت قائلة: "بوتين يحذر منذ 15 عاما من أنه لن يقف مكتوف الأيدي بينما يقوم دعاة العولمة ببناء منشآت عسكرية في أوكرانيا ".
هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات. وتهدف العملية لنزع السلاح من أوكرانيا، ولتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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