https://arabic.sputniknews.com/20220319/صحيفة-أمريكية-الإشاعات-حول-العقوبات-المميتة-المفروضة-على-روسيا-مبالغ-بها-1060088428.html
صحيفة أمريكية: الإشاعات حول "العقوبات المميتة" المفروضة على روسيا مبالغ بها
صحيفة أمريكية: الإشاعات حول "العقوبات المميتة" المفروضة على روسيا مبالغ بها
وصفت تقارير إعلامية أمريكية العقوبات المفروضة على روسيا بأنها ليست مدمرة لاقتصادها كما تريد الولايات المتحدة وشركائها. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T10:04+0000
2022-03-19T10:04+0000
2022-03-19T10:04+0000
اقتصاد
روسيا
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وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، لكاتبه خبير الاقتصاد والتاريخ، نيكولاس لامبرت، فإن القيود الحالية هي نصف العقوبات والتي يمكن ان تنعكس على الدول التي فرضتها أيضا.وقارن لامبرت هذه العقوبات بالتي فرضت على ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، مشيرا إلى أنه قبل مئة عام، كانت العلاقات الاقتصادية بين البلدان أوثق، لذا فإن القيود التي فرضتها بريطانيا في ذلك الوقت كانت، في رأيه، "حربًا اقتصادية واسعة النطاق".مضيفا أن هذه العقوبات سترتد على الدول الغربية وسيكون لها أثر واضح.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا
صحيفة أمريكية: الإشاعات حول "العقوبات المميتة" المفروضة على روسيا مبالغ بها
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وصفت تقارير إعلامية أمريكية العقوبات المفروضة على روسيا بأنها ليست مدمرة لاقتصادها كما تريد الولايات المتحدة وشركائها.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، لكاتبه خبير الاقتصاد والتاريخ، نيكولاس لامبرت، فإن القيود الحالية
هي نصف العقوبات والتي يمكن ان تنعكس على الدول التي فرضتها أيضا.
وقارن لامبرت هذه العقوبات بالتي فرضت على ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، مشيرا إلى أنه قبل مئة عام، كانت العلاقات الاقتصادية بين البلدان أوثق، لذا فإن القيود التي فرضتها بريطانيا في ذلك الوقت كانت، في رأيه، "حربًا اقتصادية واسعة النطاق".
ومنح شدة العقوبات التي فرضت على ألمانيا 8 درجات بناء على مقياس اعتمد فيه على عدد من النقاط، بينما منح ما يفعله الغرب على روسيا 3 درجات من أصل 10.
مضيفا أن هذه العقوبات سترتد على الدول الغربية وسيكون لها أثر واضح.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.