https://arabic.sputniknews.com/20220319/عالمة-نفسية-التفكير-في-المجاعة-يثير-خوفا-لا-سبب-له-1060091457.html
عالمة نفسية: التفكير في "المجاعة" يثير خوفا لا سبب له
عالمة نفسية: التفكير في "المجاعة" يثير خوفا لا سبب له
أعربت إيلينا رازوموفا، وهي محاضرة كبيرة في قسم العلاج النفسي والإرشاد النفسي في معهد موسكو للتحليل النفسي، عن الخطأ الكبير في شراء الطعام من قبل الروس بكميات... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T12:46+0000
2022-03-19T12:46+0000
2022-03-19T12:46+0000
روسيا
مجتمع
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وقالت الخبيرة لوكالة أنباء موسكو: "نبدأ في الاستجابة للظروف الخارجية، بالاعتماد على تجربتنا المؤلمة، حيث يتذكر الكثير من الناس الآن دون وعي مرارة التسعينيات وتجارب الأجداد الذين مروا بمجاعة في زمن حرب، وكان رد فعلهم على كل شيء كما لو أن التاريخ يمكن إعادة هذه الأحداث".وأضافت: "ماذا يمكن فعله؟ يجب أن تفصل حرفياً تاريخك المؤلم عما يحدث الآن، وأن ترى ما هو مختلف الآن. لا نعرف كيف سيتطور الوضع الآن، لكنه لن يكرر ما حدث. لذلك فإن مهمتنا هي محاولة تهدئة أنفسنا والعودة إلى الواقع".وأكدت أن القدرة على التكيف تساعد على تجربة التغييرات غير المرغوب فيها، فالجميع يواجه التغيير حتما. ومهمتنا هي مواجهة التحديات والتكيف مع الظروف الجديدة.وأوضحت: "عندما أرى شخصًا يركض ويشتري السكر، أدرك أنني بحاجة ماسة إلى السكر، على الرغم من أن لدي ما يكفي منه. وإذا قمت بالتفكير بمنطق، فمن غير المرجح أن يختفي هذا المنتج.وقالت: "يمكننا التأثير على هذا الموقف، وإيقاف هذه الهستيريا الجماعية من حولنا بطريقة مختلفة". مشيرة إلى أن "الامتثال للنظام المعتاد الآن يساعد بشكل خاص على الاستقرار".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مجتمع
عالمة نفسية: التفكير في "المجاعة" يثير خوفا لا سبب له
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أعربت إيلينا رازوموفا، وهي محاضرة كبيرة في قسم العلاج النفسي والإرشاد النفسي في معهد موسكو للتحليل النفسي، عن الخطأ الكبير في شراء الطعام من قبل الروس بكميات كبيرة دون الحاجة إلى ذلك.
وقالت الخبيرة
لوكالة أنباء موسكو: "نبدأ في الاستجابة للظروف الخارجية، بالاعتماد على تجربتنا المؤلمة، حيث يتذكر الكثير من الناس الآن دون وعي مرارة التسعينيات وتجارب الأجداد الذين مروا بمجاعة في زمن حرب، وكان رد فعلهم على كل شيء كما لو أن التاريخ يمكن إعادة هذه الأحداث".
وأضافت: "ماذا يمكن فعله؟ يجب أن تفصل حرفياً تاريخك المؤلم عما يحدث الآن، وأن ترى ما هو مختلف الآن. لا نعرف كيف سيتطور الوضع الآن، لكنه لن يكرر ما حدث. لذلك فإن مهمتنا هي محاولة تهدئة أنفسنا والعودة إلى الواقع".
وأكدت أن القدرة على التكيف تساعد على تجربة التغييرات غير المرغوب فيها، فالجميع يواجه التغيير حتما. ومهمتنا هي مواجهة التحديات والتكيف مع الظروف الجديدة.
وأوضحت: "عندما أرى شخصًا يركض ويشتري السكر، أدرك أنني بحاجة ماسة إلى السكر، على الرغم من أن لدي ما يكفي منه. وإذا قمت بالتفكير بمنطق، فمن غير المرجح أن يختفي هذا المنتج.
وقالت: "يمكننا التأثير على هذا الموقف، وإيقاف هذه الهستيريا الجماعية من حولنا بطريقة مختلفة". مشيرة إلى أن "الامتثال للنظام المعتاد الآن يساعد بشكل خاص على الاستقرار".