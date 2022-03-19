https://arabic.sputniknews.com/20220319/عملية-تشكيل-الحكومة-العراقية-بين-خياري-الأغلبية-والطوارئ-1060101972.html
عملية تشكيل الحكومة العراقية… بين خياري الأغلبية والطوارئ
عملية تشكيل الحكومة العراقية… بين خياري الأغلبية والطوارئ
حذر ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، أمس الجمعة، من ذهاب العراق إلى "حكومة طوارئ" وإلى انتخابات برلمانية مبكرة في حال استمرار الأزمة السياسية في... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T14:44+0000
2022-03-19T14:44+0000
2022-03-19T14:44+0000
راديو
حول العالم
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عملية تشكيل الحكومة العراقية… بين خياري الأغلبية والطوارئ
عملية تشكيل الحكومة العراقية… بين خياري الأغلبية والطوارئ
فيما أكد عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، الجمعة، أن انقسام الديمقراطي والاتحاد في سباق رئاسة الجمهورية ستكون له انعكاسات خطيرة على العراق قد يؤدي إلى الذهاب لانتخابات مبكرة.فهل باتت عملية تشكيل الحكومة العراقية تدور في حلقة مفرغة؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والباحث السياسي عبد الأمير المجر:وأضاف المجر، "الصواريخ الإيرانية ضربت مصالح إيران في العراق أكثر مما ضربت إقليم كردستان، فطهران أصبحت تشعر أن العراق بدأ يبتعد عنها شيئا فشيئا، لذا تحاول إعادة حضورها داخل المشهد السياسي العراقي من خلال الإطار التنسيقي الذي يستوعب حلفاء إيران الحقيقيين والقريبين منها، إلا أنه من الصعب إعادة العراق على ما كان عليه بعد هذه الانتخابات وثورة تشرين، فالعراق ذاهب نحو حكومة الأغلبية، والتي إن لم تكن اغلبيتها متحققة بمفهومها الشكلي، فإنها ستكون مدعومة بأغلبية برلمانية".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, حول العالم, аудио
عملية تشكيل الحكومة العراقية… بين خياري الأغلبية والطوارئ
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حذر ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، أمس الجمعة، من ذهاب العراق إلى "حكومة طوارئ" وإلى انتخابات برلمانية مبكرة في حال استمرار الأزمة السياسية في العراق.
فيما أكد عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، الجمعة، أن انقسام الديمقراطي والاتحاد في سباق رئاسة الجمهورية ستكون له انعكاسات خطيرة على العراق قد يؤدي إلى الذهاب لانتخابات مبكرة.
فهل باتت عملية تشكيل الحكومة العراقية تدور في حلقة مفرغة؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والباحث السياسي عبد الأمير المجر:
"هناك من يعمل على إعادة الانتخابات بشكل أو بآخر، حيث انتهت المدد الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة، وهذا ما أدى إلى أن الحديث بات يدور حول دور المحكمة الاتحادية في إعادة الانتخابات بسبب وجود انسداد سياسي بعملية تشكيل الحكومة، لكن على أرض الواقع فإن تطبيق مثل هكذا توجه هو أشبه بالمستحيل، وذلك لوجود مشروع وطني أسهم في تأسيس تكتل ثلاثي، وهذا التكتل تقف خلفه إرادة دولية هدفها تغيير الواقع السياسي في العراق، والذي وأن كان يسير ببطء، إلا أننا سنشهد انتخاب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، في ظل وجود قوى داخل البرلمان تستطيع تحقيق أغلبية الثلثين أو أكثر، وليس من مصلحة هؤلاء إعادة الانتخابات أو تشكيل حكومة طوارئ".
وأضاف المجر، "الصواريخ الإيرانية ضربت مصالح إيران في العراق أكثر مما ضربت إقليم كردستان، فطهران أصبحت تشعر أن العراق بدأ يبتعد عنها شيئا فشيئا، لذا تحاول إعادة حضورها داخل المشهد السياسي العراقي من خلال الإطار التنسيقي الذي يستوعب حلفاء إيران الحقيقيين والقريبين منها، إلا أنه من الصعب إعادة العراق على ما كان عليه بعد هذه الانتخابات وثورة تشرين، فالعراق ذاهب نحو حكومة الأغلبية، والتي إن لم تكن اغلبيتها متحققة بمفهومها الشكلي، فإنها ستكون مدعومة بأغلبية برلمانية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق