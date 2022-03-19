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https://arabic.sputniknews.com/20220319/غوغل-يمنح-أصحاب-هواتف-آندرويد-فرصة-حذف-ما-بحثوا-عنه-في-آخر-15-دقيقة-1060101729.html
"غوغل" يمنح أصحاب هواتف "آندرويد" فرصة حذف ما بحثوا عنه في آخر 15 دقيقة
"غوغل" يمنح أصحاب هواتف "آندرويد" فرصة حذف ما بحثوا عنه في آخر 15 دقيقة
تستعد شركة "غوغل" الأمريكية لإضافة ميزة خصوصية إلى نسخة تطبيقها على هواتف "آندرويد"، والتي تتعلق ‏بحذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث الخاص بأصحابها.‏ 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T14:40+0000
2022-03-19T14:40+0000
شركة غوغل
مجتمع
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وقال المتحدث باسم "غوغل"، نيد أدريانس، في بيان لموقع "ذا فيرج" إن الشركة تعمل حاليا على طرح هذه الميزة على تطبيق "غوغل" لنظام التشغيل "أندرويد"، وتوقع أدريانس أن تكون الميزة متاحة لجميع مستخدمي التطبيق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وتعمل الميزة بفتح تطبيق "غوغل" على "أندرويد"، ثم النقر على صورة الملف الشخصي، والبحث عن خيار "حذف آخر 15 دقيقة".وأعلنت "غوغل" عن ميزة حذف آخر 15 دقيقة من البحث لأول مرة في شهر مايو/ أيار الماضي، ووصلت إلى تطبيق "غوغل" لهواتف "آيفون" في يوليو/ تموز 2021.وتوفر "غوغل" حاليا الميزة لمحرك بحثها على سطح المكتب، ولكن لحذف تلقائيا سجلات البحث التي يبلغ عمرها 3 أو 18 أو 36 شهرا.
https://arabic.sputniknews.com/20210716/غوغل-تضيف-ميزة-حذف-ما-تم-البحث-عنه-في-آخر-15-دقيقة-فقط-1049591276.html
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شركة غوغل, مجتمع

"غوغل" يمنح أصحاب هواتف "آندرويد" فرصة حذف ما بحثوا عنه في آخر 15 دقيقة

14:40 GMT 19.03.2022
© REUTERS / Dado Ruvicتطبيق متصفح "غوغل" على الهواتف الذكية
تطبيق متصفح غوغل على الهواتف الذكية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
تطبيق متصفح "غوغل" على الهواتف الذكية
© REUTERS / Dado Ruvic
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تستعد شركة "غوغل" الأمريكية لإضافة ميزة خصوصية إلى نسخة تطبيقها على هواتف "آندرويد"، والتي تتعلق ‏بحذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث الخاص بأصحابها.‏
وقال المتحدث باسم "غوغل"، نيد أدريانس، في بيان لموقع "ذا فيرج" إن الشركة تعمل حاليا على طرح هذه الميزة على تطبيق "غوغل" لنظام التشغيل "أندرويد"، وتوقع أدريانس أن تكون الميزة متاحة لجميع مستخدمي التطبيق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وتعمل الميزة بفتح تطبيق "غوغل" على "أندرويد"، ثم النقر على صورة الملف الشخصي، والبحث عن خيار "حذف آخر 15 دقيقة".
محرك البحث غوغل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2021
"غوغل" تضيف ميزة حذف ما تم البحث عنه في آخر 15 دقيقة فقط
16 يوليو 2021, 15:15 GMT
وأعلنت "غوغل" عن ميزة حذف آخر 15 دقيقة من البحث لأول مرة في شهر مايو/ أيار الماضي، ووصلت إلى تطبيق "غوغل" لهواتف "آيفون" في يوليو/ تموز 2021.
وتوفر "غوغل" حاليا الميزة لمحرك بحثها على سطح المكتب، ولكن لحذف تلقائيا سجلات البحث التي يبلغ عمرها 3 أو 18 أو 36 شهرا.
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