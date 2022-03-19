https://arabic.sputniknews.com/20220319/قاديروف-يهدد-القوميين-الأوكرانيين-باتخاذ-إجراءات-مناسبة-في-حال-لم-يلقوا-أسلحتهم-طواعية-1060086141.html
قاديروف يهدد القوميين الأوكرانيين باتخاذ إجراءات مناسبة في حال لم يلقوا أسلحتهم طواعية
قاديروف يهدد القوميين الأوكرانيين باتخاذ إجراءات مناسبة في حال لم يلقوا أسلحتهم طواعية
هدد رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف القوميين الأوكرانيين باتخاذ إجراءات إذا لم يلقوا أسلحتهم طواعية. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T09:07+0000
2022-03-19T09:07+0000
2022-03-19T09:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب قاديروف على قناته الخاصة على "تلغرام" :"أريد أن أناشد كل النازيين، بانديرا والشياطين: يمكنك العواء من مخبئك بقدر ما تريد، فأنت لست قادرًا جسديًا ولا معنويًا على المزيد. واحدًا تلو الآخر، يتم تطهير المناطق، وقريباً سنصل إليك. إما أن تلقي سلاحك طواعية وتقبل العقوبة التي تستحقها، أو نخرجها نحن من يديك ونتخذ إجراءات عقابية بأنفسنا".كما أشار قاديروف إلى أنه يتم إرسال مقاطع فيديو في كثير من الأحيان من الخطوط الأمامية، حيث "تسعد قوات الأمن الشيشانية بلقطات جديدة" مع القوميين الأوكرانيين الأسرى. وأضاف أن القوات الشيشانية الخاصة في منطقة القتال "تعمل بشكل واضح وسلس وفعال". بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات. وبحسب قوله ، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح من أوكرانيا لتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
قاديروف يهدد القوميين الأوكرانيين باتخاذ إجراءات مناسبة في حال لم يلقوا أسلحتهم طواعية
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هدد رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف القوميين الأوكرانيين باتخاذ إجراءات إذا لم يلقوا أسلحتهم طواعية.
وكتب قاديروف على قناته الخاصة على "تلغرام" :"أريد أن أناشد كل النازيين، بانديرا والشياطين: يمكنك العواء من مخبئك بقدر ما تريد، فأنت لست قادرًا جسديًا ولا معنويًا على المزيد. واحدًا تلو الآخر، يتم تطهير المناطق، وقريباً سنصل إليك. إما أن تلقي سلاحك طواعية وتقبل العقوبة التي تستحقها، أو نخرجها نحن من يديك ونتخذ إجراءات عقابية بأنفسنا".
كما أشار قاديروف إلى أنه يتم إرسال مقاطع فيديو في كثير من الأحيان من الخطوط الأمامية، حيث "تسعد قوات الأمن الشيشانية
بلقطات جديدة" مع القوميين الأوكرانيين الأسرى. وأضاف أن القوات الشيشانية الخاصة في منطقة القتال "تعمل بشكل واضح وسلس وفعال".
وبحسب قديروف، فإن هذه نتيجة الخبرة المتراكمة في أكثر العمليات الخاصة تعقيدًا. "حسنًا، بالنسبة لأعضاء التشكيلات القومية، كل شيء أكثر من واضح. إذا لم يكن هناك مدنيون في متناول اليد، فإنهم يتصرفون وفقًا لخطة مثبتة وافقت عليها القيادة العسكرية العليا لأوكرانيا وهي الركض وعدم النظر للخلف. لحسن الحظ بالنسبة لنا هذا التكتيك لم يعط النتائج المتوقعة في الآونة الأخيرة ".
بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات. وبحسب قوله ، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح من أوكرانيا لتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.