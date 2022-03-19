https://arabic.sputniknews.com/20220319/قياس-جديد-لتمدد-الوقت-وأضخم-المذنبات-التقليدية-والكون-الآخر-المضاد-ودماغ-الأخطبوط-1060103667.html

قياس جديد لتمدد الوقت وأضخم المذنبات التقليدية والكون الآخر المضاد ودماغ الأخطبوط

قياس جديد لتمدد الوقت وأضخم المذنبات التقليدية والكون الآخر المضاد ودماغ الأخطبوط

دراسة حديثة عن نشاط الحمض النووي الريبي "RNA" في أجسام الأخطبوطات تشير إلى أن أدمغتها قد طورت تعقيدا أكبر بنفس الطريقة التي تطورت بها أدمغة الفقاريات باستخدام... 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T15:12+0000

2022-03-19T15:12+0000

2022-03-19T15:12+0000

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مرايا العلوم

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19.03_НАУКА قياس جديد لتمدد الوقت وأضخم المذنبات التقليدية

كما أن هناك نظرية جديدة وثورية تقترح أنه قد يكون هناك "كون آخر مضاد"، يعود في الزمن إلى الوراء قبل الانفجار العظيم.كشفت عمليات رصد المذنب العملاق الذي يحمل اسم "برناردينيلي-بيرنستاين" أن قطره يبلغ نحو 137 كيلومترا، وهو ما يؤكد أنه أكبر المذنبات التقليدية المعروفة التي تنشأ في منطقة تقع على حافة النظام الشمسي تسمى سحابة "Oort".قام الفيزيائيون بقياس تمدد الوقت على أصغر مقياس على الإطلاق باستخدام ساعة ذرية مكونة من آلاف الذرات بدرجات حرارة شديدة الانخفاض تشكلت في كومة من النقاط ضمن ما يشبه الدائرة.تقترح نظرية جديدة وثائرة أنه قد يكون هناك "كون آخر مضاد"، يعود إلى الوراء في الزمن قبل الانفجار العظيم. وتفترض الفكرة أن الكون المبكر كان صغيرا وساخنا وكثيفا ومنتظما لدرجة أن الوقت يبدو متماثلا بالتقدم للأمام وللخلف.وجد بحث أنه قد يكون الذكاء المرتفع نسبيا للأخطبوطات ناتجا جزئيا عن الأعداد الكبيرة من الرنا الميكروي الذي يمكن أن يسمح لها بتوليد المزيد من أنواع الخلايا العصبية الموجودة في أدمغة الفقاريات..بيد أنه في كثير جدا من الأحيان، يؤدي هذا النوع من الاهتمام ومختبراتنا الخاضعة لظروف تحكم دقيقة، إلى حرماننا من الوصول إلى الصورة الأشمل في استكشاف العالم ضمن بيئاته الفعلية لدراسة الحياة في سياقها الطبيعي.وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا ومنهم رينهارد جينزل عالم الفلك الألماني الذي حصل على جائزة نوبل للفيزياء لاكتشافه الثقب الأسود الهائل في مركز مجرة درب التبانة، أو لما وصف حينها باكتشاف أحد أعظم أسرار الكون، التي تتعلق بالثقوب السوداء.الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفقالإعداد والتقديم: أحمد أحمد

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