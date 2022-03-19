https://arabic.sputniknews.com/20220319/كيروش-يعلن-قائمة-منتخب-مصر-لمواجهتي-السنغال-أفشة-أبرزهم-1060114540.html
كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال.. "أفشة" أبرزهم
كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال.. "أفشة" أبرزهم
أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، قائمة "الفراعنة" لمواجهتي السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
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وذكرت بوابة أخبار اليوم، مساء اليوم السبت، أن قائمة المنتخب المصري لكرة القدم لمباراتي السنغال بتصفيات كأس العالم 2022، والمقامة في قطر، قد شهدت عودة أربعة لاعبين دفعة واحدة سبق أن انضموا من قبل لمنتخب "الفراعنة".والرباعي الجديد هم، محمد مجدي "أفشة"، وياسر إبراهيم، لاعبي الأهلي المصري، وعمر جابر ونبيل دونجا لاعبي نادي بيراميدز، وذلك بعد فترة من الغيابات المتفاوتة لهم.ويذكر أن لاعب النادي الأهلي "أفشة" يعود بعد غيابه عن قائمة المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، والتي أقيمت في الكاميرون، واحتل فيها "الفراعنة" المركز الثاني.وجاءت قائمة منتخب مصر، كالتالي:حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) ومحمد أبو جبل (الزمالك) ومحمد صبحي (فاركو).خط الدفاع : عمر جابر (بيراميدز) وعمر كمال (فيوتشر) وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم (الأهلي) ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وأحمد فتوح (الزمالك).خط الوسط: أفشة وعمرو السولية وحمدي فتحي (الأهلي) وإمام عاشور (الزمالك) ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي) ونبيل عماد دونجا (بيراميدز).خط الهجوم : مصطفى محمد (غالطة سراي التركي) ومروان حمدي (سموحة) وعمر مرموش (شتوتجارت الألماني) ومحمود حسن "تريزيجيه" (باشاك شهير التركي) ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) وأحمد سيد "زيزو" (الزمالك).ويشار إلى أن هناك 8 لاعبين غائبين بالمقارنة بالقائمة الأخيرة، وهما علي جبر ومروان داود ومحمود جابر ومهند لاشين وأكرم توفيق وعبد الله السعيد ورمضان صبحي ومحمد شريف وغاب معظم اللاعبين للإصابة والسعيد للإعتزال.ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام السنغال في المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، مرتين، الأولى ذهابا على استاد القاهرة، يوم الجمعة المقبل، الموافق 25 مارس/ آذار الجاري، والمباراة الثانية، وهي مباراة العودة في العاصمة السنغالية، داكار، يوم الثلاثاء بعد المقبل، والموافق 29 من الشهر نفسه.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/بعد-إصابة-محمد-صلاح-هل-يشارك-في-مباراتي-المنتخب-المصري-أمام-السنغال-1059853070.html
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مصر, منتخب مصر الوطني, مجتمع
كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال.. "أفشة" أبرزهم
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أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، قائمة "الفراعنة" لمواجهتي السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
وذكرت بوابة أخبار اليوم
، مساء اليوم السبت، أن قائمة المنتخب المصري لكرة القدم لمباراتي السنغال بتصفيات كأس العالم 2022، والمقامة في قطر، قد شهدت عودة أربعة لاعبين دفعة واحدة سبق أن انضموا من قبل لمنتخب "الفراعنة".
والرباعي الجديد هم، محمد مجدي "أفشة"، وياسر إبراهيم، لاعبي الأهلي المصري، وعمر جابر ونبيل دونجا لاعبي نادي بيراميدز، وذلك بعد فترة من الغيابات المتفاوتة لهم.
ويذكر أن لاعب النادي الأهلي "أفشة" يعود بعد غيابه عن قائمة المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة
، والتي أقيمت في الكاميرون، واحتل فيها "الفراعنة" المركز الثاني.
وجاءت قائمة منتخب مصر، كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) ومحمد أبو جبل (الزمالك) ومحمد صبحي (فاركو).
خط الدفاع : عمر جابر (بيراميدز) وعمر كمال (فيوتشر) وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم (الأهلي) ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وأحمد فتوح (الزمالك).
خط الوسط: أفشة وعمرو السولية وحمدي فتحي (الأهلي) وإمام عاشور (الزمالك) ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي) ونبيل عماد دونجا (بيراميدز).
خط الهجوم : مصطفى محمد (غالطة سراي التركي) ومروان حمدي (سموحة) وعمر مرموش (شتوتجارت الألماني) ومحمود حسن "تريزيجيه" (باشاك شهير التركي) ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) وأحمد سيد "زيزو" (الزمالك).
ويشار إلى أن هناك 8 لاعبين غائبين بالمقارنة بالقائمة الأخيرة، وهما علي جبر ومروان داود ومحمود جابر ومهند لاشين وأكرم توفيق وعبد الله السعيد ورمضان صبحي ومحمد شريف وغاب معظم اللاعبين للإصابة والسعيد للإعتزال.
ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام السنغال
في المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، مرتين، الأولى ذهابا على استاد القاهرة، يوم الجمعة المقبل، الموافق 25 مارس/ آذار الجاري، والمباراة الثانية، وهي مباراة العودة في العاصمة السنغالية، داكار، يوم الثلاثاء بعد المقبل، والموافق 29 من الشهر نفسه.