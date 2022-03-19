https://arabic.sputniknews.com/20220319/لافروف-روسيا-كانت-جاهزة-للتعاون-مع-الغرب-حتى-في-شكل-تحالف-ولسوء-الحظ-لم-تنجح-1060092819.html

لافروف: دعونا نرى كيف سيخرج الغرب من المأزق الذي دفعوا أنفسهم إليه

لافروف: دعونا نرى كيف سيخرج الغرب من المأزق الذي دفعوا أنفسهم إليه

لافروف: روسيا كانت جاهزة للتعاون مع الغرب حتى في شكل تحالف ولسوء الحظ لم تنجح. 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T11:50+0000

2022-03-19T11:50+0000

2022-03-19T12:17+0000

روسيا

العالم

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وقال لافروف خلال افتتاح نهائي المسار "الدولي" لمسابقة "قادة روسيا": "منذ بداية حكم الرئيس بوتين ومنذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كنا منفتحين على الغرب، وكنا مستعدين للتعاون بأشكال مختلفة، حتى في الأشكال التي وصفها الرئيس بأنها قريبة من الحلفاء، لكن لسوء الحظ، لم ينجح ذلك".وأشار إلى أن هذا لم ينجح في العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، على الرغم من أن موسكو عرضت إبرام اتفاقيات قائمة على المساواة".وقال لافروف حول العملية الخاصة الروسية: لم يكن لدينا خيار آخر وتمكنا من تعطيل مشروع الغرب المناهض لروسيا، مشيرا إلى أن مطالب روسيا في مفاوضات التسوية مع أوكرانيا ضئيلة، وأن المفاوضات مع أوكرانيا بشأن التسوية مستمرة رغم أن الولايات المتحدة تحاول إمساك كييف من يدها.وعبر لافروف عن أمله بأن تنتهي العملية الخاصة باتفاق شامل على الوضع المحايد لأوكرانيا مع ضمانات أمنية لها.وأشار لافروف إلى أن سياسة زيلينسكي يصعب التعامل معها بجدية.وأوضح لافروف: أن الأزمة الأوكرانية كانت بسبب السياسة التي انتهجها الغرب تجاه روسيا، عندما أدرك أنها "لن تكون مطيعة".وأكد لافروف أن "روسيا لن تطرح مبادرات لتحسين العلاقات مع الغرب". وقال: "دعونا نرى كيف سيخرجون هم أنفسهم من المأزق الذي دفعوا أنفسهم إليه".

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