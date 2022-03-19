https://arabic.sputniknews.com/20220319/لوكاشينكو-روسيا-ليست-مجرد-حليف-لبيلاروسيا-1060087790.html

لوكاشينكو: روسيا ليست مجرد حليف لبيلاروسيا

لوكاشينكو: روسيا ليست مجرد حليف لبيلاروسيا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن روسيا ليست مجرد حليف لبيلاروسيا فنحن شعوب من نفس الجذور وكيان واحد في المجالين الاقتصادي والعسكري. 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T09:46+0000

2022-03-19T09:46+0000

2022-03-19T09:46+0000

العالم

روسيا

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وبحسب وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية، أكد لوكاشينكو بتصريحات في مقابلة مع قناة تي بي إس اليابانية، وجود أقرب العلاقات الحليفة مع روسيا.وسُئل لوكاشينكو عما إذا كان يدعم العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال: "من السهل جدًا أن أجيب على سؤالك بسؤال: هنا أنت (من اليابان) حليف للولايات المتحدة الأمريكية وعمليًا تدعم الولايات المتحدة بشأن المشاكل الرئيسية للنظام العالمي.. لذلك، من السهل بالنسبة لي أن أجيب على سؤالك بمعنى أن روسيا ليست حليفنا فقط. روسيا ونحن شعوب تنمو من نفس الجذور. أنت، كياباني، ستفهمني".وأضاف: نحن نظام لا ينفصل عمليا من الناحية الاقتصادية، و لدينا سوق واحد نقوم بتوريد نصف منتجاتنا إلى روسيا. هذا هو سوقنا الرئيسي.وتابع: هذا، لكي تفهم، بيلاروسيا وروسيا هما عمليًا وحدة واحدة في الإنتاج والاقتصاد والمبيعات وسوق واحدة. وعسكريًا، لدينا بشكل عام مجموعة واحدة من القوات المسلحة. أي أننا مرتبطون ارتباطًا وثيقًا.وحول العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا لحماية دونباس قال لوكاشينكو: "لا ينبغي أن تمتلك كييف أسلحة نووية وتهدد روسيا ". مشيرا إلى أن "الوضع في أوكرانيا يتحكم فيه ممثلو الغرب والولايات المتحدة الموجودون في كييف".وبرأيه: "من المفيد للغرب "إغراق" بيلاروسيا وروسيا في هذا الصراع". ويعتقد لوكاشينكو أن القيادة الروسية "لديها كل الأسباب لعدم الوثوق بالقيادة الحالية لأوكرانيا". وقال: "في أوكرانيا القيادة للأمريكيين، وزيلينسكي ليس لديه سيطرة تذكر على العمليات في أوكرانيا".وأعرب لوكاشينكو عن استيائه من حقيقة انضمام اليابان إلى العقوبات الغربية ضد بيلاروسيا". واصفا "الأسلحة السيبرانية بأنها أكثر خطورة من الأسلحة النووية".وأكد لوكاشينكو على أنه "واثق من أن الأعمال العدائية في أوكرانيا ستنتهي بسرعة كبيرة"، وأنه "سيحاول فعل كل شيء لإنهاء الصراع في أوكرانيا".

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