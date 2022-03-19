https://arabic.sputniknews.com/20220319/ماكرون-عن-موعد-اتفاقيات-إيفيان-لا-يمكن-أن-يكون-الوحيد-ولا-يمكن-إنكاره-1060098719.html

ماكرون عن موعد اتفاقيات إيفيان: لا يمكن أن يكون الوحيد ولا يمكن إنكاره

ماكرون عن موعد اتفاقيات إيفيان: لا يمكن أن يكون الوحيد ولا يمكن إنكاره

تحتفل فرنسا اليوم السبت بالذكرى الستين لاتفاقية "إيفيان" ووقف إطلاق النار في الجزائر، وذلك من خلال إقامة حفل في قصر الإليزيه. 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T14:06+0000

2022-03-19T14:06+0000

2022-03-19T14:06+0000

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وقال ماكرون في كلمة بالمناسبة: "هذا التاريخ لا يمثل بداية السلام ولا نهاية الحرب، ولا نهاية هذه القصة التي نحن جميعا ورثتها. لكنها كانت علامة فارقة. لا يمكن أن يكون هذا التاريخ هو الوحيد ولا يمكن إنكاره".وأضاف: "اليوم مرحلة، وهي أيضا رحلة غير كاملة للغاية، لكنها رحلة اعتراف تتألف من وضع حد للإنكار والصمت (...)"، مؤكدا أن جميع أسلافه قد واجهوا أمامه. بنفس اللوم: "أنت ضعيف لأن العكس لا يوجد مجيب".وتابع: "أنا أتحمل مسؤولية أفعالي. أقبل هذه اليد الممدودة. سيأتي اليوم الذي تسلك فيه الجزائر هذا الطريق"، موضحا أن الأمر بلا شك أصعب على الشعب والقادة الجزائريين.وتم تكريس الاحتفال بهذا اليوم بموجب القانون في عام 2012 باعتباره "اليوم الوطني للذكرى والتأمل في ذكرى الضحايا المدنيين والعسكريين للحرب الجزائرية والقتال في تونس والمغرب".يذكر أنه عقب ثورة دامت 7 أعوام ونصف العام، رضخت فرنسا الرسمية للجلوس على طاولة المفاوضات مع الحكومة الجزائرية المؤقتة للتوصل إلى حل نهائي لوقف إطلاق النار بين الجانبين، والقبول بتقرير الجزائريين مصيرهم "بعيدا عن فرنسا الاستعمارية".

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