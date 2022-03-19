https://arabic.sputniknews.com/20220319/ماكنزي-تبادل-الضربات-الصاروخية-بين-إيران-وإسرائيل-في-العراق-وسوريا-يضع-القوات-الأمريكية-في-خطر-1060091591.html

ماكنزي: تبادل الضربات الصاروخية بين إيران وإسرائيل في العراق وسوريا يضع القوات الأمريكية في خطر

ماكنزي: تبادل الضربات الصاروخية بين إيران وإسرائيل في العراق وسوريا يضع القوات الأمريكية في خطر

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال فرانك ماكنزي، أن "تبادل الضربات الصاروخية بين إيران وإسرائيل في العراق وسوريا، يضع القوات الأمريكية في خطر". 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T11:24+0000

2022-03-19T11:24+0000

2022-03-19T11:24+0000

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وقال فرانك ماكنزي، في تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس، إن "إيران هاجمت قوات ومنشآت الولايات المتحدة على مدار الأشهر الستة الماضية لعدة مرات"، مؤكدا أن العمل الجيد للغاية من جانب القادة على الأرض هو إحباط وقوع أي خسائر أمريكية.وأضاف: "لو وقعت خسائر أمريكية، أعتقد أننا ربما كنا سنصبح في مكان مختلف تماما الآن".وبشأن الصراع الإيراني الإسرائيلي، أوضح ماكنزي، "أن إسرائيل ستتخذ خطوات للدفاع عن نفسها عندما تواجه أفعالا إيرانية"، مؤكدا أن "إيران تكرس نفسها لتدمير إسرائيل".وتعرضت أربيل، فجر الأحد الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الاثنين الماضي، إن طهران حذرت السلطات العراقية عدة مرات من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات على إيران.وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.

https://arabic.sputniknews.com/20220314/أمريكا-تقول-إنها-تدعم-العراق-وشركاء-آخرين-في-مواجهة-تهديدات-إيران-1059866760.html

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