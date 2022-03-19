https://arabic.sputniknews.com/20220319/مسؤول-بالخارجية-الروسية-الصراع-الأوروبي-مع-كل-ما-هو-روسي-يبدو-عنصريا-1060081369.html
مسؤول بالخارجية الروسية: الصراع الأوروبي مع كل ما هو روسي يبدو عنصريا
مسؤول بالخارجية الروسية: الصراع الأوروبي مع كل ما هو روسي يبدو عنصريا
قال مدير الإدارة الأوروبية الأولى بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بارامونوف، إن الصراع الأوروبي الحالي مع كل ما هو روسي يبدو "عنصريا". 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T02:10+0000
2022-03-19T02:10+0000
2022-03-19T02:10+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وأكد في تصريح لـ"سبوتنيك"، السبت "نأمل أن يتم استبدال... الصراع [الأوروبي] مع كل شيء في روسيا، والذي يبدو وكأنه عنصرية صريحة، بخطوات مدروسة جيدًا تهدف إلى البحث عن طرق لضمان الأمن والازدهار في القارة الأوروبية بأكملها".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مسؤول بالخارجية الروسية: الصراع الأوروبي مع كل ما هو روسي يبدو عنصريا
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قال مدير الإدارة الأوروبية الأولى بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بارامونوف، إن الصراع الأوروبي الحالي مع كل ما هو روسي يبدو "عنصريا".
موسكو - سبوتنيك
. وأكد في تصريح لـ"سبوتنيك"، السبت "نأمل أن يتم استبدال... الصراع [الأوروبي] مع كل شيء في روسيا، والذي يبدو وكأنه عنصرية صريحة، بخطوات مدروسة جيدًا تهدف إلى البحث عن طرق لضمان الأمن والازدهار في القارة الأوروبية بأكملها".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.