https://arabic.sputniknews.com/20220319/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الحرب-قد-توقف-صادراتنا-من-المحاصيل-1060098925.html
مستشار الرئيس الأوكراني: الحرب قد توقف صادراتنا من المحاصيل
مستشار الرئيس الأوكراني: الحرب قد توقف صادراتنا من المحاصيل
حذر المستشار الرئاسي الأوكراني أوليه أوستينكو، اليوم السبت، من أن بلاده قد لا تنتج محاصيل كافية للتصدير إذا تعطلت الزراعة هذا العام بسبب العملية العسكرية... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T13:47+0000
2022-03-19T13:47+0000
2022-03-19T13:47+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار العالم الآن
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ونقلت "رويترز" عن أوستينكو، تصريحات تلفزيونية، أوضح خلالها أن أوكرانيا لديها ما يكفي من احتياطيات الحبوب والغذاء لمدة عام.ولفت مستشار الرئيس الأوكراني إلى أنه إذا استمرت العملية العسكرية، لن تكون بلاده قادرة على تصدير الحبوب إلى العالم، وستكون هناك مشاكل، مشيرا إلى أن أوكرانيا خامس أكبر مصدر للقمح في العالم.وفي وقت سابق، أشار الرئيس الفرنسي إلى أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وهما من أكبر منتجي المحاصيل الزراعية عالميا، ستؤدي على الأرجح لأزمة غذاء في إفريقيا والشرق الأوسط خلال الأشهر الإثني عشر إلى الثمانية عشر المقبلة.ونوه ماكرون إلى أن مواصلة فرض العقوبات على روسيا، سيجعلها تنتقم، الأمر الذي سيتطلب من الأوروبيين تنظيم وتقليل استهلاك الطاقة لتجنب التبعات، لافتا إلى أن بلاده تواصل الحوار مع طرفي الأزمة لوقف إطلاق النار ولكن موسكو لم تغير موقفها، وذلك على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، موضحا أنه ليس هناك علم بشكل انتهاء الأزمة وكيفية تطورها.وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
مستشار الرئيس الأوكراني: الحرب قد توقف صادراتنا من المحاصيل
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حذر المستشار الرئاسي الأوكراني أوليه أوستينكو، اليوم السبت، من أن بلاده قد لا تنتج محاصيل كافية للتصدير إذا تعطلت الزراعة هذا العام بسبب العملية العسكرية الروسية في بلاده.
ونقلت "رويترز" عن أوستينكو، تصريحات تلفزيونية، أوضح خلالها أن أوكرانيا لديها ما يكفي من احتياطيات الحبوب والغذاء لمدة عام.
ولفت مستشار الرئيس الأوكراني إلى أنه إذا استمرت العملية العسكرية، لن تكون بلاده قادرة على تصدير الحبوب إلى العالم، وستكون هناك مشاكل، مشيرا إلى أن أوكرانيا خامس أكبر مصدر للقمح في العالم.
وفي وقت سابق، أشار الرئيس الفرنسي إلى أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وهما من أكبر منتجي المحاصيل الزراعية عالميا، ستؤدي على الأرجح لأزمة غذاء في إفريقيا والشرق الأوسط خلال الأشهر الإثني عشر إلى الثمانية عشر المقبلة.
ونوه ماكرون
إلى أن مواصلة فرض العقوبات على روسيا، سيجعلها تنتقم، الأمر الذي سيتطلب من الأوروبيين تنظيم وتقليل استهلاك الطاقة لتجنب التبعات، لافتا إلى أن بلاده تواصل الحوار مع طرفي الأزمة لوقف إطلاق النار ولكن موسكو لم تغير موقفها، وذلك على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، موضحا أنه ليس هناك علم بشكل انتهاء الأزمة وكيفية تطورها.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.