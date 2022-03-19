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https://arabic.sputniknews.com/20220319/مكتب-الدولة-للتحقيقات-في-أوكرانيا-يفتح-127-قضية-خيانة-عظمى-منذ-بداية-العملية-الروسية-1060095963.html
مكتب الدولة للتحقيقات في أوكرانيا يفتح 127 قضية "خيانة عظمى" منذ بداية العملية الروسية
مكتب الدولة للتحقيقات في أوكرانيا يفتح 127 قضية "خيانة عظمى" منذ بداية العملية الروسية
أفاد مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني، أنه "منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم فتح 127 قضية جنائية بموجب مادة "الخيانة". 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T12:50+0000
2022-03-19T12:50+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال مكتب مباحث الدولة عبر موقعه على "فيسبوك": "منذ بداية المرحلة الساخنة من الحرب الروسية ضد أوكرانيا، قام موظفو الهيئة الفرعية للتنفيذ بتسجيل 127 دعوى جنائية والتحقيق فيها بموجب المادة 111 خيانة عظمى".وتوجهت أصابع الاتهام نحو رئاسة الحكومة الأوكرانية في وقت سابق، بتنفيذ عملية اغتيال دينيس كيرييف، عضو الوفد الأوكراني المفاوض في المحادثات مع روسيا، للاشتباه في أنه "يعمل في الاستخبارات الروسية"، تحت الاسم المستعار "خوروشي"، حسب ما ذكره موقع صحيفة "زفيزدا"، اليوم الأحد.هذا ووتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/132-عامل-مناجم-عالقون-تحت-الأرض-بعد-قصف-القوات-الأوكرانية-لمنجمين-فى-دونيتسك-1060091770.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا

مكتب الدولة للتحقيقات في أوكرانيا يفتح 127 قضية "خيانة عظمى" منذ بداية العملية الروسية

12:50 GMT 19.03.2022
CC0 / / محاكمة
محاكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
CC0 / /
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أفاد مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني، أنه "منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم فتح 127 قضية جنائية بموجب مادة "الخيانة".
وقال مكتب مباحث الدولة عبر موقعه على "فيسبوك": "منذ بداية المرحلة الساخنة من الحرب الروسية ضد أوكرانيا، قام موظفو الهيئة الفرعية للتنفيذ بتسجيل 127 دعوى جنائية والتحقيق فيها بموجب المادة 111 خيانة عظمى".
عمال المناجم بعد الانتهاء من العمل في منجم تشيليوسكينتسيف في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
150 عامل مناجم عالقون تحت الأرض بعد قصف القوات الأوكرانية لمنجمين فى دونيتسك
12:07 GMT
وتوجهت أصابع الاتهام نحو رئاسة الحكومة الأوكرانية في وقت سابق، بتنفيذ عملية اغتيال دينيس كيرييف، عضو الوفد الأوكراني المفاوض في المحادثات مع روسيا، للاشتباه في أنه "يعمل في الاستخبارات الروسية"، تحت الاسم المستعار "خوروشي"، حسب ما ذكره موقع صحيفة "زفيزدا"، اليوم الأحد.
هذا ووتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع والعشرين من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:11 GMT
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