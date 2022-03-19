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https://arabic.sputniknews.com/20220319/ممثل-خامنئي-في-أصفهان-الإيرانيون-الآن-أکثر-حكمة-من-زمن-الأنبياء-1060086868.html
ممثل خامنئي في أصفهان: الإيرانيون الآن أکثر حكمة من زمن الأنبياء
ممثل خامنئي في أصفهان: الإيرانيون الآن أکثر حكمة من زمن الأنبياء
صرح يوسف طباطبائي نجاد، ممثل المرشد الإيراني وخطيب الجمعة في "أصفهان" وسط إيران، بأن الشعب الإيراني الآن أكثر حكمة مما مضي ومن زمن الأنبياء. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T09:21+0000
2022-03-19T09:21+0000
إيران
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وأضاف طباطبائي نجاد أن "بلادنا هي الدولة الوحيدة التي تحكم على أساس أولياء الله وأمير المؤمنين"، حسبما نقلت وكالة "إمنا" الإيرانية.جاءت تصريحات طباطبائي نجاد، خلال خطبة الجمعة، وبمناسبة إحياء الشيعة لذكرى ميلاد الإمام المهدي، حيث قال إن يوم الجمعة أحد أعياد المسلمين وميلاد المهدي هو أحد أهم الأعياد بالنسبة للشيعة.وفي وقت سابق، طالب القضاء الإيراني، السعودية بتوضيح أسباب الإعدامات الأخيرة ولأي جرائم صدرت هذه الأحكام، منتقدة صمت مؤسسات الحقوق الإنسانية والدولية في هذا الصدد.وقال مساعد رئيس السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب آبادي، إن "قيام السلطات السعودية بإعدام 81 شخصا من ضمنهم 41 من المسلمين الشيعة يمكن التحقيق فيه من مختلف الزوايا"، واصفا ازدواجية مؤسسات الحقوق الانسانية والدولية بـ"الهدامة جدا"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.واتهم المملكة العربية السعودية بالعمل على الجانب العقيدي والإيديولوجي في الأحكام الصادرة ضد هؤلاء الأفراد، محذرا من أن ذلك جرس إنذار ينبغي إدانته من قبل الدول الأخرى.
إيران
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إيران

ممثل خامنئي في أصفهان: الإيرانيون الآن أکثر حكمة من زمن الأنبياء

09:21 GMT 19.03.2022
© Sputnik . Pool/ Sergey Mamontovأصفهان، إيران
أصفهان، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© Sputnik . Pool/ Sergey Mamontov
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صرح يوسف طباطبائي نجاد، ممثل المرشد الإيراني وخطيب الجمعة في "أصفهان" وسط إيران، بأن الشعب الإيراني الآن أكثر حكمة مما مضي ومن زمن الأنبياء.
وأضاف طباطبائي نجاد أن "بلادنا هي الدولة الوحيدة التي تحكم على أساس أولياء الله وأمير المؤمنين"، حسبما نقلت وكالة "إمنا" الإيرانية.
جاءت تصريحات طباطبائي نجاد، خلال خطبة الجمعة، وبمناسبة إحياء الشيعة لذكرى ميلاد الإمام المهدي، حيث قال إن يوم الجمعة أحد أعياد المسلمين وميلاد المهدي هو أحد أهم الأعياد بالنسبة للشيعة.
وفي وقت سابق، طالب القضاء الإيراني، السعودية بتوضيح أسباب الإعدامات الأخيرة ولأي جرائم صدرت هذه الأحكام، منتقدة صمت مؤسسات الحقوق الإنسانية والدولية في هذا الصدد.
وقال مساعد رئيس السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب آبادي، إن "قيام السلطات السعودية بإعدام 81 شخصا من ضمنهم 41 من المسلمين الشيعة يمكن التحقيق فيه من مختلف الزوايا"، واصفا ازدواجية مؤسسات الحقوق الانسانية والدولية بـ"الهدامة جدا"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.
واتهم المملكة العربية السعودية بالعمل على الجانب العقيدي والإيديولوجي في الأحكام الصادرة ضد هؤلاء الأفراد، محذرا من أن ذلك جرس إنذار ينبغي إدانته من قبل الدول الأخرى.
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