https://arabic.sputniknews.com/20220319/منظمة-حقوق-الأطفال-في-روسيا-تناشد-الأمم-المتحدة-لحقوق-الإنسان-بسبب-اضطهاد-الأطفال-الروس-في-الخارج-1060087485.html

منظمة حقوق الأطفال في روسيا تناشد الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بسبب اضطهاد الأطفال الروس في الخارج

منظمة حقوق الأطفال في روسيا تناشد الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بسبب اضطهاد الأطفال الروس في الخارج

ناشدت أمينة المظالم لحقوق الأطفال في روسيا، ماريا بيلوفا، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، بسبب اضطهاد الأطفال الروس في الخارج. 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T09:40+0000

2022-03-19T09:40+0000

2022-03-19T09:40+0000

العالم

روسيا

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وبحسب ما نشرت الخدمة الصحفية لأمينة المظالم الروسية، فقد أرسلت بيلوفا نداء إلى مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت مع طلب لاتخاذ تدابير ضد حالات التمييز والمضايقات المتزايدة ضد الأطفال الروس في الخارج .وأشارت بيلوفا في طلبها إلى العديد من الحقائق المتعلقة بالتمييز العرقي ضد الأطفال الناطقين بالروسية والروسية في عدد من الولايات.وقالت بيلوفا: "في الوقت الحالي، أتلقى معلومات حول المضايقات والهجمات والمضايقات وأشكال أخرى من التأثير غير المبرر على الأطفال الناطقين بالروسية والروسية بانتظام ينذر بالخطر" ، ولاحظت أيضًا "حملة غير مسبوقة مناهضة لروسيا تغذيها الجهود بنشاط من وسائل الإعلام".مشيرة إلى أن الأطفال هم الفئة الأكثر ضعفا من المواطنين ويحتاجون إلى حماية خاصة، ولكنهم الآن، إلى جانب البالغين، يتعرضون للتهديد والإيذاء بسبب أصلهم، بما في ذلك في المؤسسات التعليمية، وغالبًا ما يتم ذلك بالتواطؤ أو بتأييد علني من قبل سلطات دول معينة.وبحسب الخدمة الصحفية، بعث المفوض برسالتين مماثلتين إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ميكيكو أوتاني ورئيس الشبكة الأوروبية لأمناء المظالم للأطفال (إينوك) تيوني كوفونيكولاكو. في وقت سابق، قال ألكسندر برود، عضو مجلس حقوق الإنسان برئاسة رئيس الاتحاد الروسي، أثناء تقديمه تقريرًا عن حالات التمييز ضد الروس في الخارج بسبب الوضع مع أوكرانيا، إن الأطفال الروس في الخارج يتعرضون أيضًا للإذلال. والشتائم وحتى هناك حالات اعتداء عليهم.

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العالم, روسيا