https://arabic.sputniknews.com/20220319/منظمة-حقوق-الأطفال-في-روسيا-تناشد-الأمم-المتحدة-لحقوق-الإنسان-بسبب-اضطهاد-الأطفال-الروس-في-الخارج-1060087485.html
منظمة حقوق الأطفال في روسيا تناشد الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بسبب اضطهاد الأطفال الروس في الخارج
منظمة حقوق الأطفال في روسيا تناشد الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بسبب اضطهاد الأطفال الروس في الخارج
ناشدت أمينة المظالم لحقوق الأطفال في روسيا، ماريا بيلوفا، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، بسبب اضطهاد الأطفال الروس في الخارج. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T09:40+0000
2022-03-19T09:40+0000
2022-03-19T09:40+0000
العالم
روسيا
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وبحسب ما نشرت الخدمة الصحفية لأمينة المظالم الروسية، فقد أرسلت بيلوفا نداء إلى مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت مع طلب لاتخاذ تدابير ضد حالات التمييز والمضايقات المتزايدة ضد الأطفال الروس في الخارج .وأشارت بيلوفا في طلبها إلى العديد من الحقائق المتعلقة بالتمييز العرقي ضد الأطفال الناطقين بالروسية والروسية في عدد من الولايات.وقالت بيلوفا: "في الوقت الحالي، أتلقى معلومات حول المضايقات والهجمات والمضايقات وأشكال أخرى من التأثير غير المبرر على الأطفال الناطقين بالروسية والروسية بانتظام ينذر بالخطر" ، ولاحظت أيضًا "حملة غير مسبوقة مناهضة لروسيا تغذيها الجهود بنشاط من وسائل الإعلام".مشيرة إلى أن الأطفال هم الفئة الأكثر ضعفا من المواطنين ويحتاجون إلى حماية خاصة، ولكنهم الآن، إلى جانب البالغين، يتعرضون للتهديد والإيذاء بسبب أصلهم، بما في ذلك في المؤسسات التعليمية، وغالبًا ما يتم ذلك بالتواطؤ أو بتأييد علني من قبل سلطات دول معينة.وبحسب الخدمة الصحفية، بعث المفوض برسالتين مماثلتين إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ميكيكو أوتاني ورئيس الشبكة الأوروبية لأمناء المظالم للأطفال (إينوك) تيوني كوفونيكولاكو. في وقت سابق، قال ألكسندر برود، عضو مجلس حقوق الإنسان برئاسة رئيس الاتحاد الروسي، أثناء تقديمه تقريرًا عن حالات التمييز ضد الروس في الخارج بسبب الوضع مع أوكرانيا، إن الأطفال الروس في الخارج يتعرضون أيضًا للإذلال. والشتائم وحتى هناك حالات اعتداء عليهم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
منظمة حقوق الأطفال في روسيا تناشد الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بسبب اضطهاد الأطفال الروس في الخارج
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ناشدت أمينة المظالم لحقوق الأطفال في روسيا، ماريا بيلوفا، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، بسبب اضطهاد الأطفال الروس في الخارج.
وبحسب ما نشرت الخدمة الصحفية لأمينة المظالم الروسية، فقد أرسلت بيلوفا نداء إلى مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت مع طلب لاتخاذ تدابير ضد حالات التمييز والمضايقات المتزايدة ضد الأطفال الروس في الخارج .
وجاء في البيان: "ناشدت مفوضة حقوق الطفل برئاسة ماريا لفوفا بيلوفا رئيسة الاتحاد الروسي، فيما يتعلق بتزايد حالات التحرش بالأطفال الناطقين بالروسية والروسية خارج بلادنا، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت. وطالبت باتخاذ إجراءات لوقف جميع أشكال التمييز ضد الأطفال الناطقين بالروسية والروسية".
وأشارت بيلوفا في طلبها إلى العديد من الحقائق المتعلقة بالتمييز العرقي
ضد الأطفال الناطقين بالروسية والروسية في عدد من الولايات.
وقالت بيلوفا: "في الوقت الحالي، أتلقى معلومات حول المضايقات والهجمات والمضايقات وأشكال أخرى من التأثير غير المبرر على الأطفال الناطقين بالروسية والروسية بانتظام ينذر بالخطر" ، ولاحظت أيضًا "حملة غير مسبوقة مناهضة لروسيا تغذيها الجهود بنشاط من وسائل الإعلام".
مشيرة إلى أن الأطفال هم الفئة الأكثر ضعفا من المواطنين ويحتاجون إلى حماية خاصة، ولكنهم الآن، إلى جانب البالغين، يتعرضون للتهديد والإيذاء بسبب أصلهم، بما في ذلك في المؤسسات التعليمية، وغالبًا ما يتم ذلك بالتواطؤ أو بتأييد علني من قبل سلطات دول معينة.
وبحسب بيلوفا فإن الوضع الحالي للأطفال الناطقين بالروسية لا يتطلب اهتماما وثيقا فحسب، بل يتطلب أيضا إدانة قوية، لأنه لا يتوافق مع المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة.
وبحسب الخدمة الصحفية، بعث المفوض برسالتين مماثلتين إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ميكيكو أوتاني ورئيس الشبكة الأوروبية لأمناء المظالم للأطفال (إينوك) تيوني كوفونيكولاكو. في وقت سابق، قال ألكسندر برود، عضو مجلس حقوق الإنسان برئاسة رئيس الاتحاد الروسي، أثناء تقديمه تقريرًا عن حالات التمييز ضد الروس في الخارج بسبب الوضع مع أوكرانيا، إن الأطفال الروس في الخارج يتعرضون أيضًا للإذلال. والشتائم وحتى هناك حالات اعتداء عليهم.