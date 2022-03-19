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https://arabic.sputniknews.com/20220319/موسكو-تحذر-من-محاولات-أوكرانية-لاتهام-القوات-الروسية-باستخدام-الكيماوي----1060114762.html
موسكو تحذر من محاولات أوكرانية لاتهام القوات الروسية باستخدام الكيماوي
موسكو تحذر من محاولات أوكرانية لاتهام القوات الروسية باستخدام الكيماوي
اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوميين الأوكرانيين بالإعداد لاستفزازات باستخدام مواد كيمائية سامة في العديد من المستوطنات لإلصاقها بالقوات المسلحة الروسية، بدعم... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T20:23+0000
2022-03-19T20:23+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات لميخائيل ميزينتسيف رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، اليوم السبت.وقال المسؤول العسكري في إفادة صحفية: "في سومي، بمصنع كيماويات سومي كيم بروم، قام القوميون بتلغيم منشآت التخزين بالأمونيا والكلور لإحداث تسميم جماعي لسكان منطقة سومي عندما تدخل وحدات من القوات المسلحة الروسية إلى المدينة".كما اتهم المسلحين الأوكرانيين بالتخطيط لاستفزازات باستخدام مواد كيمائية سامة في قرية كوتلياروفو بمنطقة ميكولايف.وأضاف: "لهذا الغرض، تم بالفعل تسليم حاويات تحتوي على مواد كيميائية سامة إلى مبنى المدرسة الابتدائية المحلية. وسيتم تفجيرها عندما تقترب القوات الروسية".وشدد ميزينتسيف على أن روسيا تحذر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية مسبقا بشأن "الاستفزازات السخيفة" المخطط لها من قبل السلطات الأوكرانية، والتي إذا تم تنفيذها سيلقى باللوم فيها على القوات الروسية مرة أخرى.وأضاف: "كل هذا يتم بدعم مباشر من القيادة الأمريكية وعدد من دول الاتحاد الأوروبي التي تعتبر أوكرانيا أداة للسياسة المناهضة لروسيا".
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روسيا, أخبار أوكرانيا

موسكو تحذر من محاولات أوكرانية لاتهام القوات الروسية باستخدام الكيماوي

20:23 GMT 19.03.2022
© REUTERS / ROMAN BALUKأعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022.
أعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© REUTERS / ROMAN BALUK
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اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوميين الأوكرانيين بالإعداد لاستفزازات باستخدام مواد كيمائية سامة في العديد من المستوطنات لإلصاقها بالقوات المسلحة الروسية، بدعم مباشر من الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي.
موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات لميخائيل ميزينتسيف رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، اليوم السبت.
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وقال المسؤول العسكري في إفادة صحفية: "في سومي، بمصنع كيماويات سومي كيم بروم، قام القوميون بتلغيم منشآت التخزين بالأمونيا والكلور لإحداث تسميم جماعي لسكان منطقة سومي عندما تدخل وحدات من القوات المسلحة الروسية إلى المدينة".
كما اتهم المسلحين الأوكرانيين بالتخطيط لاستفزازات باستخدام مواد كيمائية سامة في قرية كوتلياروفو بمنطقة ميكولايف.
وأضاف: "لهذا الغرض، تم بالفعل تسليم حاويات تحتوي على مواد كيميائية سامة إلى مبنى المدرسة الابتدائية المحلية. وسيتم تفجيرها عندما تقترب القوات الروسية".
وشدد ميزينتسيف على أن روسيا تحذر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية مسبقا بشأن "الاستفزازات السخيفة" المخطط لها من قبل السلطات الأوكرانية، والتي إذا تم تنفيذها سيلقى باللوم فيها على القوات الروسية مرة أخرى.
وأضاف: "كل هذا يتم بدعم مباشر من القيادة الأمريكية وعدد من دول الاتحاد الأوروبي التي تعتبر أوكرانيا أداة للسياسة المناهضة لروسيا".
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