https://arabic.sputniknews.com/20220319/ميدفيديف-لن-يكون-هناك-انهيار-في-الاقتصاد-الروسي-1060100021.html

ميدفيديف: لن يكون هناك انهيار في الاقتصاد الروسي

ميدفيديف: لن يكون هناك انهيار في الاقتصاد الروسي

أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه لن يكون هناك أي انهيار بالاقتصاد الروسي، مؤكدا أن روسيا لديها العديد من الشركاء الموثوقين. 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T14:02+0000

2022-03-19T14:02+0000

2022-03-19T14:02+0000

العالم

روسيا

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وقال ميدفيديف عبر "تلغرام": "روسيا لديها العديد من الشركاء الموثوق بهم، ليس فقط في فضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي، في الصين وجنوب شرق آسيا وأفريقيا، وهذه تعتبر سوق ضخمة".وشدد ميدفيديف على أن ثمار هذه الشراكة والتعاون أكثر من واضحة. مضيفا، "لدينا كل الفرص لتنميتنا".وقال: "لقد مررنا بأزمات وعقوبات وتهديدات وضغوط سياسية أكثر من مرة - في 2008 و2014 و2018. ناهيك عن عقوبات مختلفة تم فرضها على الاتحاد السوفياتي أكثر من اثنتي عشرة مرة. ولكن توقفنا منذ فترة طويلة عن الخوف، وبعد ذلك سرعان ما جاء إلينا خصومنا أنفسهم مطالبين بالعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن جميع القضايا".وأوضح: "أجبرتنا العقوبات السابقة، على تطوير بدائل الاستيراد بنشاط في جميع الصناعات". مشيرا إلى أن "مجلس الوزراء اتخذ بالفعل قرارات عملية لدعم الناس والاقتصاد".وأضاف أن "هذا يحدث بالفعل الآن". موضحا أن وزارة الخارجية الأمريكية، بعد الإيماءات الهستيرية الأولى، "بدأت تدريجياً في الانزلاق من مواقفها "التي لا تتزعزع". وقد تم بالفعل الإدلاء بتصريحات حذرة بشأن الرفع المحتمل لمعظم العقوبات. واتضح أن هذه مجرد "أداة غير مناسبة للاستخدام الدائم".وقال: "إذا ومتى" - المتحدثون باللغة الإنجليزية لديهم مثل هذه العبارة عندما لا يكونون متأكدين تمامًا من صوابهم في المستقبل. في هذه الحالة ، إنها بالتأكيد "متى"، وليس "إذا".وختم: "الوضع مع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة وأوروبا سيئ للغاية، وهم يحاولون إلقاء اللوم على روسيا في ذلك، لكن شعوب هذه الدول تتفهم كل شيء تمامًا وستقوم قريبًا بمطالبة قيادتها بإجبارها على دفع ثمن عقوباتها".

https://arabic.sputniknews.com/20220319/لافروف-روسيا-كانت-جاهزة-للتعاون-مع-الغرب-حتى-في-شكل-تحالف-ولسوء-الحظ-لم-تنجح-1060092819.html

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