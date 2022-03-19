https://arabic.sputniknews.com/20220319/نجاة-طفلين-بقيا-مفقودين-في-غابات-الأمازون-25-يوما-قصة-صراعهما-للبقاء-أحياء-1060087627.html

نجاة طفلين بقيا مفقودين في غابات الأمازون 25 يوما... قصة صراعهما للبقاء أحياء

نجاة طفلين بقيا مفقودين في غابات الأمازون 25 يوما... قصة صراعهما للبقاء أحياء

تم العثور على طفلين من البرازيل يبلغان من العمر 7 و9 أعوام، بعد أن ظلا مفقودين داخل غابات ‏الأمازون المطيرة لمدة 25 يوما، ونقلا إلى المستشفى. 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T09:43+0000

2022-03-19T09:43+0000

2022-03-19T09:43+0000

مجتمع

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وأفاد مسؤولون، أمس الجمعة، أن الطفلين، جلاوكو وجليسون، تناولا الفاكهة وشربا مياه الأمطار للبقاء على قيد الحياة طوال تلك الفترة، وفقا لوكالة "فرانس برس".وبيّنوا أن الطفلين تناولا السورفا، وهي فاكهة محلية غنية بالكربوهيدرات والدهون، خلال فترة تواجدهم في غابات الأمازون.وعثر على الطفلين، يوم الثلاثاء الماضي، على بعد 35 كيلومترا من المكان الذي فقدوا فيه، وكانوا يعانون من الجوع والجفاف، لكن صحتهم جيدة وعلى ما يرام، بحسب المسؤولين.وقال مسؤول صحة السكان الأصليين في مدينة ماناوس الشمالية، جانواريو كارنيرو دا كونا نيتو، في تصريحات لوكالة "فرانس برس" إن الطفلين "يعانيان من سوء التغذية والجفاف الشديد، لكن يزداد وزنهم دون وجود أي خطر على حياتهم".واختفى الطفلان جلاوكو وجليسون، وهم أعضاء مجموعة مورا الأصلية، في 18 فبراير/ شباط الماضي، عندما غادرا قريتهم في مقاطعة مانيكور الريفية في ولاية أمازوناس، ودخلوا غابة أمازون المطيرة الكثيفة للبحث عن الطيور.وتخلت السلطات عن البحث عن الطفلين، لكن كارنيرو أشار إلى أن السكان الأصليين المحليين ظلوا يبحثون عنهما، حتى عثر عليهم أحد أصدقاء العائلة في الخارج أثناء جمعه للحطب بالصدفة، ولمح الصبي الأكير وهو يحمل الصغير على ظهره بعدما أصبح غير قادر على المشي.وتم نقل الأطفال إلى المستشفى في ماناوس، يوم الخميس الماضي، وتلقوا العلاج من بعض الجروح والالتهابات، ومن حسن حظهم أنهم تجنبوا أي مواجهات مع الثعابين أو غيرها من الحيوانات البرية الشرسة.

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مجتمع