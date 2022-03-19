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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/نجاة-عمال-منجم-تشيليوسكينتسيف-في-دونيتسك-1060102310.html
نجاة جميع عمال أحد مناجم دونيتسك
نجاة جميع عمال أحد مناجم دونيتسك
أعلن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، "الانتهاء من أعمال الإصلاح والترميم في منجم "تشيليوسكينتسيف" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وعدم وقوع إصابات". 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T14:51+0000
2022-03-19T15:03+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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وفي وقت سابق من اليوم السبت، علق 150 عامل مناجم تحت الأرض، بعد قصف منجمي تشيليوسكينتسيف، وسكوشينسكي، في جمهورية دونيتسك الشعبية، من قبل القوات الأوكرانية، وتم تعليق نشاط المناجم.ووفقًا لبيان وزارة الفحم والطاقة في الجمهورية: "في 19 مارس/ آذار، ونتيجة القصف الأوكراني المنتظم، وفي الساعة 12:40، تم إيقاف عمل منجم تشيليوسكينتسيف (باستثناء مروحة التهوية الرئيسية)، وعمود التهوية الغربي الثاني لمنجم سكوتشينسكي، التابع للمؤسسة الحكومية الموحدة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وجاء في البيان: "يوجد 47 شخصًا في منجم تشيليوسكينتسيف، و85 في منجم سكوتشينسكي، إضافة لـ18 عاملاً آخر وجدوا أنفسهم محاصرين في منجم رودنيك 4-21".وأعلن المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي بجمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، يوم أمس الجمعة 18 مارس، أن "روسيا فرضت منطقة حظر طيران فوق دونباس".
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أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك

نجاة جميع عمال أحد مناجم دونيتسك

14:51 GMT 19.03.2022 (تم التحديث: 15:03 GMT 19.03.2022)
© Sputnik . Alexei Kudenkoعمال المناجم بعد الانتهاء من العمل في منجم تشيليوسكينتسيف في دونيتسك
عمال المناجم بعد الانتهاء من العمل في منجم تشيليوسكينتسيف في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© Sputnik . Alexei Kudenko
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أعلن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، "الانتهاء من أعمال الإصلاح والترميم في منجم "تشيليوسكينتسيف" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وعدم وقوع إصابات".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، علق 150 عامل مناجم تحت الأرض، بعد قصف منجمي تشيليوسكينتسيف، وسكوشينسكي، في جمهورية دونيتسك الشعبية، من قبل القوات الأوكرانية، وتم تعليق نشاط المناجم.
ووفقًا لبيان وزارة الفحم والطاقة في الجمهورية: "في 19 مارس/ آذار، ونتيجة القصف الأوكراني المنتظم، وفي الساعة 12:40، تم إيقاف عمل منجم تشيليوسكينتسيف (باستثناء مروحة التهوية الرئيسية)، وعمود التهوية الغربي الثاني لمنجم سكوتشينسكي، التابع للمؤسسة الحكومية الموحدة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وجاء في البيان: "يوجد 47 شخصًا في منجم تشيليوسكينتسيف، و85 في منجم سكوتشينسكي، إضافة لـ18 عاملاً آخر وجدوا أنفسهم محاصرين في منجم رودنيك 4-21".
وأعلن المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي بجمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، يوم أمس الجمعة 18 مارس، أن "روسيا فرضت منطقة حظر طيران فوق دونباس".
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