نظرية توضح إمكانية وجود كون توأم لكوننا يسير إلى الوراء في الزمن
© Photo / pixabay/Archange1Michael صورة خيالية من الفضاء للغلاف الجوي لكوكب الأرض مع القمر والشمس
© Photo / pixabay/Archange1Michael
توصلت فرضية جديدة إلى أنه لكوكبنا توأم يسير إلى الوراء في الزمن.
وتقول النظرية الجديدة إنه قد يكون هناك "كون آخر مضاد"، يعود إلى الوراء في الزمن قبل الانفجار العظيم.
وتفترض النظرية أن الكون المبكر كان صغيرًا وساخنًا وكثيفًا ومنتظمًا لدرجة أن الوقت يبدو متماثلًا بالتقدم للأمام وللخلف. وإذا كان هذا صحيحًا ، فإن النظرية الجديدة تعني أن المادة المظلمة ليست غامضة جدًا، وإنها مجرد ظل جديدة لجسيم شبحي يسمى "نيوترينو" لا يمكن أن يوجد إلا في هذا النوع من الكون، بحسب ما نقل موقع livescience.
وتشير النظرية إلى أنه لن تكون هناك حاجة لفترة "تضخم" توسعت بسرعة في حجم الكون الشاب بعد فترة وجيزة من الانفجار العظيم. إذا كان هذا صحيحًا، فإن التجارب المستقبلية للبحث عن موجات الجاذبية، أو لتحديد كتلة النيوترينوات، يمكن أن تجيب بشكل نهائي عما إذا كان هذا الكون المرآة المضاد موجودًا.
الحفاظ على التناظر
حدد الفيزيائيون مجموعة من التناظرات الأساسية في الطبيعة. أهم ثلاثة تناظرات هي: الشحنة (إذا قلبت شحنات جميع الجسيمات المشاركة في تفاعل مع الشحنة المعاكسة ، فستحصل على نفس التفاعل)، التكافؤ (إذا نظرت إلى الصورة المتطابقة للتفاعل ، تحصل على نفس النتيجة)، والوقت (إذا قمت بتشغيل تفاعل إلى الوراء في الوقت المناسب ، فسيبدو هو نفسه).
تخضع التفاعلات الفيزيائية لمعظم هذه التناظرات في معظم الأوقات، مما يعني أنه توجد أحيانًا انتهاكات. لكن الفيزيائيين لم يلاحظوا أبدًا انتهاكًا لمجموعة من التماثلات الثلاثة في نفس الوقت. إذا أخذت كل تفاعل لوحظ في الطبيعة وقلبت الشحنات ، وأخذت صورة معكوسة ، وقمت بتشغيلها للخلف في الوقت المناسب ، فإن هذه التفاعلات تتصرف تمامًا.
يتم إعطاء هذا التناظر الأساسي اسمًا: تناظر CPT ، للشحنة (C) ، التكافؤ (P) والوقت (T).
وفي دراسة بحثية جديدة تم قبولها مؤخرًا للنشر في مجلة حوليات الفيزياء، اقترح العلماء توسيع هذا التناظر المشترك. عادةً ما ينطبق هذا التناظر فقط على التفاعلات - القوى والمجالات التي تشكل فيزياء الكون. لكن ربما، إذا كان هذا التناظر مهما للغاية، فإنه ينطبق على الكون بأكمله نفسه.
بعبارة أخرى، تمتد هذه الفكرة من هذا التناظر من مجرد تطبيق على "الجهات الفاعلة" في الكون (القوى والحقول) إلى "المرحلة" نفسها ، الشيء المادي الكامل للكون. خلق المادة المظلمة نحن نعيش في عالم يتسع.
هذا الكون مليء بالعديد من الجسيمات التي تقوم بالكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام ، وتطور الكون يتحرك إلى الأمام بمرور الوقت. إذا قمنا بتوسيع مفهوم تناظر CPT ليشمل الكون بأكمله ، فإن نظرتنا للكون لا يمكن أن تكون الصورة الكاملة. بدلا من ذلك ، يجب أن يكون هناك المزيد. للحفاظ على تناظر CPT في جميع أنحاء الكون ، يجب أن يكون هناك كوزموس صورة معكوسة يوازن بيننا. سيكون لهذا الكون جميع الشحنات المعاكسة أكثر مما لدينا ، وينقلب في المرآة ، ويعود إلى الوراء في الوقت المناسب. كوننا مجرد توأم. مجتمعة ، يطيع الكونان تناظر CPT.
ووجد الباحثون أن الشروط المفروضة من خلال الانصياع لتناظر CPT سوف تملأ كوننا بالنيوترينوات اليمنى، وهو ما يكفي لتفسير المادة المظلمة.
تنبؤات في المرآة
لن نتمكن من الوصول إلى توأمنا، لأنه موجود "خلف" الانفجار العظيم ، قبل بداية كوننا. لكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا اختبار هذه الفكرة.
وجد الباحثون بعض النتائج الملاحظة لهذه الفكرة. على سبيل المثال ، توقعوا أن أنواع النيوترينو الثلاثة المعروفة يجب أن تكون جميعها جسيمات ماجورانا، مما يعني أن جزيئاتها المضادة (على عكس الجسيمات العادية مثل الإلكترون، التي لها نظائر من المادة المضادة تسمى البوزيترونات). حتى الآن، علماء الفيزياء ليسوا متأكدين مما إذا كانت النيوترينوات تمتلك هذه الخاصية أم لا.
بالإضافة إلى ذلك ، توقعوا أن يكون أحد أنواع النيوترينو عديم الكتلة. في الوقت الحالي ، يمكن للفيزيائيين فقط وضع حدود عليا لكتل النيوترينو. إذا تمكن الفيزيائيون من قياس كتل النيوترينو بشكل قاطع ، وكان أحدهم عديم الكتلة بالفعل ، فإن ذلك سيعزز بشكل كبير فكرة الكون المتماثل CPT.