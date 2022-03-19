https://arabic.sputniknews.com/20220319/نظرية-توضح-إمكانية-وجود-كون-توأم-لكوننا-يسير-إلى-الوراء-في-الزمن-1060085267.html

نظرية توضح إمكانية وجود كون توأم لكوننا يسير إلى الوراء في الزمن

نظرية توضح إمكانية وجود كون توأم لكوننا يسير إلى الوراء في الزمن

توصلت فرضية جديدة إلى أنه لكوكبنا توأم يسير إلى الوراء في الزمن. 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T08:21+0000

2022-03-19T08:21+0000

2022-03-19T08:21+0000

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050732830_242:0:3883:2048_1920x0_80_0_0_5f1f1dcf55370aa9031c227ec0157038.jpg

وتقول النظرية الجديدة إنه قد يكون هناك "كون آخر مضاد"، يعود إلى الوراء في الزمن قبل الانفجار العظيم.وتفترض النظرية أن الكون المبكر كان صغيرًا وساخنًا وكثيفًا ومنتظمًا لدرجة أن الوقت يبدو متماثلًا بالتقدم للأمام وللخلف. وإذا كان هذا صحيحًا ، فإن النظرية الجديدة تعني أن المادة المظلمة ليست غامضة جدًا، وإنها مجرد ظل جديدة لجسيم شبحي يسمى "نيوترينو" لا يمكن أن يوجد إلا في هذا النوع من الكون، بحسب ما نقل موقع livescience.الحفاظ على التناظر حدد الفيزيائيون مجموعة من التناظرات الأساسية في الطبيعة. أهم ثلاثة تناظرات هي: الشحنة (إذا قلبت شحنات جميع الجسيمات المشاركة في تفاعل مع الشحنة المعاكسة ، فستحصل على نفس التفاعل)، التكافؤ (إذا نظرت إلى الصورة المتطابقة للتفاعل ، تحصل على نفس النتيجة)، والوقت (إذا قمت بتشغيل تفاعل إلى الوراء في الوقت المناسب ، فسيبدو هو نفسه). تخضع التفاعلات الفيزيائية لمعظم هذه التناظرات في معظم الأوقات، مما يعني أنه توجد أحيانًا انتهاكات. لكن الفيزيائيين لم يلاحظوا أبدًا انتهاكًا لمجموعة من التماثلات الثلاثة في نفس الوقت. إذا أخذت كل تفاعل لوحظ في الطبيعة وقلبت الشحنات ، وأخذت صورة معكوسة ، وقمت بتشغيلها للخلف في الوقت المناسب ، فإن هذه التفاعلات تتصرف تمامًا. يتم إعطاء هذا التناظر الأساسي اسمًا: تناظر CPT ، للشحنة (C) ، التكافؤ (P) والوقت (T). بعبارة أخرى، تمتد هذه الفكرة من هذا التناظر من مجرد تطبيق على "الجهات الفاعلة" في الكون (القوى والحقول) إلى "المرحلة" نفسها ، الشيء المادي الكامل للكون. خلق المادة المظلمة نحن نعيش في عالم يتسع. هذا الكون مليء بالعديد من الجسيمات التي تقوم بالكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام ، وتطور الكون يتحرك إلى الأمام بمرور الوقت. إذا قمنا بتوسيع مفهوم تناظر CPT ليشمل الكون بأكمله ، فإن نظرتنا للكون لا يمكن أن تكون الصورة الكاملة. بدلا من ذلك ، يجب أن يكون هناك المزيد. للحفاظ على تناظر CPT في جميع أنحاء الكون ، يجب أن يكون هناك كوزموس صورة معكوسة يوازن بيننا. سيكون لهذا الكون جميع الشحنات المعاكسة أكثر مما لدينا ، وينقلب في المرآة ، ويعود إلى الوراء في الوقت المناسب. كوننا مجرد توأم. مجتمعة ، يطيع الكونان تناظر CPT.ووجد الباحثون أن الشروط المفروضة من خلال الانصياع لتناظر CPT سوف تملأ كوننا بالنيوترينوات اليمنى، وهو ما يكفي لتفسير المادة المظلمة.تنبؤات في المرآةلن نتمكن من الوصول إلى توأمنا، لأنه موجود "خلف" الانفجار العظيم ، قبل بداية كوننا. لكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا اختبار هذه الفكرة.بالإضافة إلى ذلك ، توقعوا أن يكون أحد أنواع النيوترينو عديم الكتلة. في الوقت الحالي ، يمكن للفيزيائيين فقط وضع حدود عليا لكتل ​​النيوترينو. إذا تمكن الفيزيائيون من قياس كتل النيوترينو بشكل قاطع ، وكان أحدهم عديم الكتلة بالفعل ، فإن ذلك سيعزز بشكل كبير فكرة الكون المتماثل CPT.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

علوم