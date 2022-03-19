https://arabic.sputniknews.com/20220319/واشنطن-تنتقد-زيارة-الأسد-للإمارات-وتعتبرها-محاولة-لشرعنة-الحكومة-السورية-1060081035.html
واشنطن تنتقد زيارة الأسد للإمارات وتعتبرها محاولة "لشرعنة" الحكومة السورية
واشنطن تنتقد زيارة الأسد للإمارات وتعتبرها محاولة "لشرعنة" الحكومة السورية
أعربت الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن "خيبة الأمل والانزعاج" من زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات، مؤكدة رفضها لما وصفته "محاولات إضفاء الشرعية"... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T01:02+0000
2022-03-19T01:02+0000
2022-03-19T01:02+0000
أخبار سوريا اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الأمريكية، في بيان، "نشعر بخيبة أمل وانزعاج عميقين من هذه المحاولة الواضحة لإضفاء الشرعية على بشار الأسد".وأضاف البيان: "وكما كرر وزير [الخارجية الأمريكي أنتوني] بلينكن، نحن لا ندعم جهود إعادة تأهيل الأسد؛ ولا ندعم تطبيع العلاقات مع الآخرين.. لقد كنا واضحين بشأن هذا مع شركائنا".وأمس الجمعة، زار الرئيس السوري، بشار الأسد، دولة الإمارات العربية المتحدة، والتقى بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء في الإمارات.ورحب حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، بزيارة الأسد والوفد المرافق له، والتي تأتي في إطار "العلاقات الأخوية بين البلدين"، معربا عن خالص تمنياته لسوريا وشعبها أن "يعم الأمن والسلام كافة أرجائها، وأن يسودها وعموم المنطقة الاستقرار والازدهار بما يعود على الجميع بالخير والنماء"، بسحب قناة الرئاسة السورية على "تلغرام".وأشارت الرئاسة السورية إلى أن اللقاء الذي تم في استراحة آل مكتوم في المرموم في دبي "تناول مجمل العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون الثنائي لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بما يرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
واشنطن تنتقد زيارة الأسد للإمارات وتعتبرها محاولة "لشرعنة" الحكومة السورية
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أعربت الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن "خيبة الأمل والانزعاج" من زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات، مؤكدة رفضها لما وصفته "محاولات إضفاء الشرعية" على الحكومة السورية.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال متحدث الخارجية الأمريكية، في بيان، "نشعر بخيبة أمل وانزعاج عميقين من هذه المحاولة الواضحة لإضفاء الشرعية على بشار الأسد".
وأضاف البيان: "وكما كرر وزير [الخارجية الأمريكي أنتوني] بلينكن، نحن لا ندعم جهود إعادة تأهيل الأسد؛ ولا ندعم تطبيع العلاقات مع الآخرين.. لقد كنا واضحين بشأن هذا مع شركائنا".
وأمس الجمعة، زار الرئيس السوري
، بشار الأسد، دولة الإمارات العربية المتحدة، والتقى بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء في الإمارات.
ورحب حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، بزيارة الأسد والوفد المرافق له، والتي تأتي في إطار "العلاقات الأخوية بين البلدين"، معربا عن خالص تمنياته لسوريا وشعبها أن "يعم الأمن والسلام كافة أرجائها، وأن يسودها وعموم المنطقة الاستقرار والازدهار بما يعود على الجميع بالخير والنماء"، بسحب قناة الرئاسة السورية على "تلغرام".
وأشارت الرئاسة السورية إلى أن اللقاء الذي تم في استراحة آل مكتوم في المرموم في دبي "تناول مجمل العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون الثنائي لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بما يرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين".