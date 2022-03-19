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https://arabic.sputniknews.com/20220319/وزير-التموين-المصري-الاحتياطي-الاستراتيجي-من-القمح-يكفي-لمدة-34-شهر-1060117086.html
وزير التموين المصري: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 3.4 شهر
وزير التموين المصري: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 3.4 شهر
أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي أن البلاد لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لمدة 3.4 شهر. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T22:03+0000
2022-03-19T22:03+0000
القمح
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جاء هذا في تصريحات أدى بها خلال مقابلة تلفزيونية مساء، اليوم السبت، بحسب موقع "مصراوي".وقال الوزير المصري إن الاحتياطي في بلاده من محصول القمح في عام 2014 كان يكفي فقط لشهر ونصف الشهر، بما يوازي مليون و100 ألف طن قمح فقط.وأشار إلى أن الصوامع مستعدة لاستقبال القمح المحلي، مؤكدا أنه باستطاعتها استلام 6 ملايين طن قمح، وتخزينها بشكل آمن.وقل أيام، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في مصر، أنه من المتوقع أن تبلغ إجمالي إنتاجية محصول القمح هذا الموسم (2021-2022) نحو 10 ملايين طن.وتعد مصر أكبر مستورد في العالم للقمح، وتحصل على أغلب احتياجاتها منه من روسيا وأوكرانيا، وبسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تأمل الحكومة المصرية أن يغطي الإنتاج المحلي جزء كبير من الاحتياجات إلى أن يتم توفير مصادر أخرى للقمح.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/مصر-تلعن-رفع-سعر-توريد-القمح-المحلي-1059973205.html
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القمح, أخبار مصر الآن

وزير التموين المصري: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 3.4 شهر

22:03 GMT 19.03.2022
© Sputnik . Attia Al Attiaالحكومة السورية تصحو متأخرة لإنقاذ موسم القمح شرقي سوريا
الحكومة السورية تصحو متأخرة لإنقاذ موسم القمح شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© Sputnik . Attia Al Attia
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أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي أن البلاد لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لمدة 3.4 شهر.
جاء هذا في تصريحات أدى بها خلال مقابلة تلفزيونية مساء، اليوم السبت، بحسب موقع "مصراوي".
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وقال الوزير المصري إن الاحتياطي في بلاده من محصول القمح في عام 2014 كان يكفي فقط لشهر ونصف الشهر، بما يوازي مليون و100 ألف طن قمح فقط.
وأشار إلى أن الصوامع مستعدة لاستقبال القمح المحلي، مؤكدا أنه باستطاعتها استلام 6 ملايين طن قمح، وتخزينها بشكل آمن.
وقل أيام، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في مصر، أنه من المتوقع أن تبلغ إجمالي إنتاجية محصول القمح هذا الموسم (2021-2022) نحو 10 ملايين طن.
وتعد مصر أكبر مستورد في العالم للقمح، وتحصل على أغلب احتياجاتها منه من روسيا وأوكرانيا، وبسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تأمل الحكومة المصرية أن يغطي الإنتاج المحلي جزء كبير من الاحتياجات إلى أن يتم توفير مصادر أخرى للقمح.
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