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وزير الخارجية التركي: المنظمات الدولية وخاصة مجلس الأمن بحاجة للإصلاح
وزير الخارجية التركي: المنظمات الدولية وخاصة مجلس الأمن بحاجة للإصلاح
اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن المنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن، بحاجة إلى الإصلاح. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T14:53+0000
2022-03-19T14:53+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاءت تصريحات الوزير التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الياباني هاياشي يوشيماسا، اليوم السبت، في ولاية أنطاليا، جنوب غربي تركيا، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير التركي إن الأزمة الأوكرانية والتطورات الأخيرة بالمنطقة، أظهرت حاجة المنظمات الدولية إلى لإصلاح، وعلى رأسها مجلس الأمن.وكان تشاووش أوغلو قد أكد في مرات سابقة على ضرورة إعادة هيكلة بنية مجلس الأمن الدولي، مكرراً مبدأ بلاده في هذا الخصوص "العالم أكبر من خمسة".وعن العلاقات الثنائية مع واليابان، قال إنها ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2013، مؤكدا أن البلدين سيحتفلان بالذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية في 2024. وأضاف وزير الخارجية التركي أنه تناول مع نظيره الباياني، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.
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أخبار تركيا اليوم

وزير الخارجية التركي: المنظمات الدولية وخاصة مجلس الأمن بحاجة للإصلاح

14:53 GMT 19.03.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© Sputnik . POOL
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اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن المنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن، بحاجة إلى الإصلاح.
جاءت تصريحات الوزير التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الياباني هاياشي يوشيماسا، اليوم السبت، في ولاية أنطاليا، جنوب غربي تركيا، بحسب وكالة "الأناضول".
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وقال الوزير التركي إن الأزمة الأوكرانية والتطورات الأخيرة بالمنطقة، أظهرت حاجة المنظمات الدولية إلى لإصلاح، وعلى رأسها مجلس الأمن.
وكان تشاووش أوغلو قد أكد في مرات سابقة على ضرورة إعادة هيكلة بنية مجلس الأمن الدولي، مكرراً مبدأ بلاده في هذا الخصوص "العالم أكبر من خمسة".
وعن العلاقات الثنائية مع واليابان، قال إنها ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2013، مؤكدا أن البلدين سيحتفلان بالذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية في 2024.
وأضاف وزير الخارجية التركي أنه تناول مع نظيره الباياني، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.
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