https://arabic.sputniknews.com/20220319/وزير-الخارجية-السعودي-يبحث-مع-مبعوث-زيلينسكي-أزمة-أوكرانيا-1060109554.html
وزير الخارجية السعودي يبحث مع مبعوث زيلينسكي أزمة أوكرانيا
وزير الخارجية السعودي يبحث مع مبعوث زيلينسكي أزمة أوكرانيا
أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم السبت، مباحثات مع بيكتم رستم، المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حول أزمة أوكرانيا. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T17:19+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن وزير الخارجية التقى في ديوان الوزارة بالعاصمة السعودية، الرياض اليوم السبت، المسؤول الأوكراني.وأشارت إلى أن اللقاء شهد بحث الأزمة في أوكرانيا، والتأكيد على دعم المملكة العربية السعودية لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ولكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/احتجاجات-عديدة-ضد-توريد-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-وسط-بلغاريا-1060106164.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار السعودية اليوم
وزير الخارجية السعودي يبحث مع مبعوث زيلينسكي أزمة أوكرانيا
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أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم السبت، مباحثات مع بيكتم رستم، المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حول أزمة أوكرانيا.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية
الرسمية، أن وزير الخارجية التقى في ديوان الوزارة بالعاصمة السعودية، الرياض اليوم السبت، المسؤول الأوكراني.
وأشارت إلى أن اللقاء شهد بحث الأزمة في أوكرانيا، والتأكيد على دعم المملكة العربية السعودية لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ولكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.