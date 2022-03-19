https://arabic.sputniknews.com/20220319/وزير-الزراعة-اللبناني-لـسبوتنيك-كل-أقماحنا-من-روسيا-وأوكرانيا-ونبحث-عن-بدائل-1060092474.html

وزير الزراعة اللبناني لـ"سبوتنيك": كل أقماحنا من روسيا وأوكرانيا.. ونبحث عن بدائل

وزير الزراعة اللبناني لـ"سبوتنيك": كل أقماحنا من روسيا وأوكرانيا.. ونبحث عن بدائل

قدمت سوريا 350 ألف غرسة بين حراجية ومثمرة إلى لبنان، استلمها الوزير اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن، كهدية في إطار تعزيز علاقات التعاون الزراعي بين البلدين. 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T11:49+0000

2022-03-19T11:49+0000

2022-03-19T11:49+0000

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وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في محافظة اللاذقية، أن تقديم الغراس جاء خلال جولة لوزيري الزراعة السوري محمد حسان قطنا، واللبناني عباس الحاج حسن، يرافقهما مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) الدكتور نصر الدين عبيد، على مواقع زراعية في محافظة اللاذقية السورية.وأكد وزير الزراعة اللبناني أن كل غرسة تقدمها سوريا تزرع مشروعاً في المنطقة لبناء الإنسان، وأضاف: سوريا ولبنان شركاء في الإنسانية، وهدفنا هو بناء الإنسان من خلال مجتمع متجانس ومتكامل يلفظ الإرهاب والتكفير والتطرف.وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، قال الحاج حسن: قادرون على فتح سوق لبناني سوري وعربي لمواجهة الأزمات، مؤكداً أن الشاطئ بين بيروت و اللاذقية لن تنسفه أية أعاصير.وأضاف الحاج حسن: واقع الحال هذا، دفعنا للبحث عن أسواق جديدة قريبة وبعيدة، ونحن اليوم بصدد شحن القمح منها.كما تطرّق الحاج حسن للحديث عن العقوبات الجائرة المفروضة على سوريا عبر "قانون قيصر" وتداعياتها السلبية على السوق اللبنانية، إذ قال: كل أزمة دبلوماسية أو سياسية أو فرض عقوبات على سوريا، تؤثر بشكل أو بآخر على لبنان.ودلّل على ذلك بالقول: تعد سوريا الواجهة التي من خلالها تطل المنتجات اللبنانية على العالم العربي، ولذلك تأثرت السوق اللبنانية بالعقوبات على سوريا.وأضاف الحاج حسن: نتطلع أن نتوصل مع الجانب السوري لحلول فيما يتعلق بـ "الترانزيت" وبعض الرسوم الموجودة لدى الجانب السوري، مبيناً أن هناك تواصل من قبل وزيري النقل اللبناني والسوري لتخفيض الرسوم لأنها تنهك الاقتصاد بشكل عام، والمنتج اللبناني بشكل خاص.بدوره، قال وزير الزراعة السوري المهندس محمد حسان قطنا ل"سبوتنيك": تم اليوم تسليم 200 ألف غرسة حراجية هدية للشعب اللبناني كعربون صداقة وأخوة، في إطار التبادل التجاري والزراعي بين البلدين لكافة المنتجات الزراعية.وإذ أشار قطنا إلى تقديم الجانب اللبناني كمية من بذار الصنوبر الثمري إلى سوريا، فإنه أكد على استمرار هذا التعاون لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتحقيق المنفعة المشتركة، مشدداً على استعداد سورية للمساعدة ومشاركة تجربتها الرائدة في مجال إنتاج الغراس المثمرة والحراجية.وأضاف: أي تشجير في أي منطقة هو تعزيز لبيئة سليمة وتوزيع الغراس وإعادة تشجير الأراضي هو إعادة بناء ، وهذه المساهمة تحمل معنى كبيراً في الصداقة والمحبة ودائماً دول الجوار دول نحترمها ونتعاون ونتكامل معها ونعتمد الشراكة كونها الأساس في التعاون.من جهته، أوضح مدير عام مركز (أكساد) الدكتور نصر الدين العبيد لـ "سبوتنيك" أن المركز أهدى لبنان 150 ألف غرسة حراجية، منها 100 ألف غرسة من أشجار الزيتون ذات الإنتاجية العالية المتحمّلة للجفاف والأمراض، ومنها 50 ألف غرسة من الأشجار المثمرة كالخوخ، الرمان، التين، العنب، الدرّاق.وكان الوزيران اللبناني والسوري، زارا خلال جولتهما الاطلاعية لمواقع زراعية في محافظة اللاذقية السورية، محطة بحوث (أكساد) في منطقة السن، وواقع العمل ومراحل إنتاج الأشجار المثمرة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المركز العربي في المجالات البحثية المتعلقة بتطوير وتحسين إنتاجية القمح والنباتات الرعوية والطبية والعطرية والاستفادة من نتائج الأبحاث والدراسات على أمراض الزيتون والأشجار المثمرة في المنطقة الساحلية، كما زار الوزيران تجمع مشاتل الهنادي، ومحطة بحوث (أكساد) في بوقا.

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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, اقتصاد, تقارير سبوتنيك