https://arabic.sputniknews.com/20220319/وزير-النفط-الإيراني-نسعى-لزيادة-صادرات-النفط-إلى-14-مليون-برميل-يوميا-من-الخام-1060116056.html

وزير النفط الإيراني: نسعى لزيادة صادرات النفط إلى 1.4 مليون برميل يوميا من الخام

وزير النفط الإيراني: نسعى لزيادة صادرات النفط إلى 1.4 مليون برميل يوميا من الخام

أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إن حكومة بلاده تسعى لزيادة صادرات النفط والمكثفات إلى 1.4 مليون برميل يوميا. 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T20:57+0000

2022-03-19T20:57+0000

2022-03-19T20:57+0000

إيران

أخبار إيران

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وقال الوزير في تصريحات أذاعها التلفزيون الإيراني، ونقلتها "رويترز"، اليوم السبت، "قرر النواب في البرلمان رفع سقف صادرات النفط والمكثفات من 1.2 مليون برميل (يوميا) إلى 1.4 مليون برميل. ستبذل وزارة النفط كل ما في وسعها لتحقيق المستوى المحدد في الميزانية".والسبت الماضي أكد أوجي، أن "محاولات واشنطن مصادرة شحنات وناقلات النفط الإيرانية، لم تحل دون تصدير طهران نفطها الخاضع لعقوبات أمريكية".وقال أوجي، في حوار مع صحيفة إيران الرسمية، "حاول العدو أكثر من مرة خفض صادرات إيران النفطية ومصادرة سفن البلاد خلال الأشهر الماضية"، مضيفا: "عندما رأى العدو أنه عاجز وغير قادر على وقف صادرتنا، انتقل تركيزه الى سفننا التي تنقل هذا النفط".وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، قد أعلنت في وقت سابق، أنها تحاول الوصول إلى طاقة إنتاجية عالية من النفط، تعادل ما كانت تنتجه قبل فرض العقوبات الأمريكية، أي 4 ملايين برميل يوميا.يذكر أن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قد صرح فور تعيينه في شهر أغسطس/آب 2021، بأن بلاده تعتزم تعزيز مكانتها في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وإعادة إنتاجها إلى السوق العالمي.وأوضح الوزير الإيراني أن البحث عن أسواق نفطية جديدة، إلى جانب صيانة الإنتاج ومنع بيع الخام، سيكون من بين مهامه الرئيسية.

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