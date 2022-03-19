10 ميزات في "تلغرام" ستجعل حياتك أسهل
08:34 GMT 19.03.2022 (تم التحديث: 08:36 GMT 19.03.2022)
الكثيرون هم من يستخدمون "تلغرام"، لكن القليل منهم يعرفون ميزاته المخفية.
نتحدث عن عشر ميزات غير واضحة للجميع تجعل استخدامه أكثر ملاءمة وكفاءة:
1.مكالمات فيديو
التي طال انتظارها في "تيليغرام حيث أصبح مثل "سكايب" تقريبا.
2.تأخر إرسال الرسائل
أنت ترسل رسالة عادية. ومع ذلك، بدلاً من التسليم الفوري، يمكنك اختيار أي يوم ووقت يستقبله الطرف الآخر. يمكن استخدام هذه الميزة عندما لا ترغب في إزعاج زملائك في عطلات نهاية الأسبوع
3.إرسال رسائل بدون صوت إلى المستلم
على سبيل المثال، إذا قمت بإرسال رسالة في وقت لاحق أو كنت تعرف بالتأكيد أن المستخدم الآخر مشغول حاليًا بشيء ما. ما عليك سوى كتابة رسالة مع الاستمرار في الضغط على أيقونة الإرسال ثم اختيار "إرسال بدون صوت" سيتم تسليم الرسالة، لكن المستخدم لن يسمع إشعارًا
4.تجميع المحادثات في مجلدات
للفصل بين الدردشات الشخصية ودردشات العمل، انتقل إلى "الإعدادات" ← "المجلدات". بعد ذلك ، انقر فوق "إنشاء مجلد جديد" ، وقم بتسميته وإضافة الدردشات اللازمة إليه.
5.الرموز الزمنية على الفيديو
ميزة جميلة جدا غير موجودة في تطبيق آخر.. على سبيل المثال ، ترسل مقطع فيديو إلى الشخص الذي تريده، لكنك تريده أن يشاهده من دقيقة معينة، قم ببساطة بإضافة الوقت الذي تريد المشاهدة منه، "شاهد من 3:02". سيبدأ التطبيق تلقائيًا في تشغيل الفيديو من التوقيت المختار.
6.حسابات متعددة في تطبيق واحد
يوفر "تيليغرام" ميزة رائعة أخرى وهي التبديل بسرعة بين الحسابات المختلفة. وهذا يمكن أن يكون هذا مفيدًا، إذا كنت تريد الفصل التام بين العمل والتواصل الشخصي.
7.تذكير لنفسي
يمكنك إرسال تذكيرات ليس فقط إلى المستخدمين الآخرين، ولكن أيضًا إلى نفسك... لإنشاء تذكير، انتقل إلى قسم "المفضلة" واكتب رسالة. اضغط على أيقونة إرسال الرسالة وحدد "تعيين تذكير" من القائمة التي تظهر. بعد ذلك ، تحتاج إلى ضبط التاريخ والوقت المطلوبين. في الوقت المحدد، سيصلك تذكير في "تيليغرام" كرسالة عادية.
8.عرض الاسم عند إعادة توجيه الرسائل
عندما يقوم شخص ما بإعادة توجيه رسائلك، يرى الطرف الثالث اسمك، علاوة على ذلك، يمكنه متابعة ثناتك أو ارسال رسالة لك.
9.الدردشات السرية
المحادثات السرية هي محادثات تتمتع بدرجة عالية من الحماية. للوصول إلى ذلك، افتح الملف الشخصي لجهة الاتصال، واذهب إلى القائمة في الزاوية اليمنى العليا وانقر على "بدء محادثة سرية". بعد ذلك ، سيتم إنشاء دردشة منفصلة مع هذا المستخدم في برنامج المراسلة ، لكنها سرية.
10.ميزة Hashtags في الدردشات
هي أداة تساعدك في العثور بسرعة على بعض الرسائل المهمة.