https://arabic.sputniknews.com/20220319/132-عامل-مناجم-عالقون-تحت-الأرض-بعد-قصف-القوات-الأوكرانية-لمنجمين-فى-دونيتسك-1060091770.html
150 عامل مناجم عالقون تحت الأرض بعد قصف القوات الأوكرانية لمنجمين فى دونيتسك
150 عامل مناجم عالقون تحت الأرض بعد قصف القوات الأوكرانية لمنجمين فى دونيتسك
علق 150 عامل مناجم تحت الأرض، بعد قصف منجمي تشيليوسكينتسيف، وسكوشينسكي، في جمهورية دونيتسك الشعبية، من قبل القوات الأوكرانية، وتم تعليق نشاط المناجم. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T11:22+0000
2022-03-19T11:22+0000
2022-03-19T11:58+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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علق 150 عامل مناجم تحت الأرض، بعد قصف منجمي تشيليوسكينتسيف، وسكوشينسكي، في جمهورية دونيتسك الشعبية، من قبل القوات الأوكرانية، وتم تعليق نشاط المناجم.ووفقًا لبيان وزارة الفحم والطاقة في الجمهورية: "في 19 آذار/ مارس، ونتيجة القصف الأوكراني المنتظم، وفي الساعة 12:40، تم إيقاف عمل منجم تشيليوسكينتسيف (باستثناء مروحة التهوية الرئيسية)، وعمود التهوية الغربي الثاني لمنجم سكوتشينسكي، التابع للمؤسسة الحكومية الموحدة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وجاء في البيان: "يوجد 47 شخصًا في منجم تشيليوسكينتسيف، و85 في منجم سكوتشينسكي، إضافة لـ18 عاملاً آخر وجدوا أنفسهم محاصرين في منجم رودنيك 4-21".وأعلن المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي بجمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، يوم أمس الجمعة 18 مارس/آذار، أن "روسيا فرضت منطقة حظر طيران فوق دونباس".وقال باسورين خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية إن موسكو فرضت منطقة حظر طيران فوق دونباس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القوات الروسية نشرت مظلة دفاعية فوق المنطقة لصد الهجمات الصاروخية.وأكد باسورين أنه "ليس من الضروري تسليم دونيتسك منصات ومنظومات دفاعية جوية ويكفي أن تقوم روسيا بعرض مساعدتها ونشر منظوماتها الدفاعية فوق دونباس".وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
150 عامل مناجم عالقون تحت الأرض بعد قصف القوات الأوكرانية لمنجمين فى دونيتسك
11:22 GMT 19.03.2022 (تم التحديث: 11:58 GMT 19.03.2022) تابعنا عبر
علق 150 عامل مناجم تحت الأرض، بعد قصف منجمي تشيليوسكينتسيف، وسكوشينسكي، في جمهورية دونيتسك الشعبية، من قبل القوات الأوكرانية، وتم تعليق نشاط المناجم.
ووفقًا لبيان وزارة الفحم والطاقة في الجمهورية: "في 19 آذار/ مارس، ونتيجة القصف الأوكراني المنتظم، وفي الساعة 12:40، تم إيقاف عمل منجم تشيليوسكينتسيف (باستثناء مروحة التهوية الرئيسية)، وعمود التهوية الغربي الثاني لمنجم سكوتشينسكي، التابع للمؤسسة الحكومية الموحدة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وجاء في البيان: "يوجد 47 شخصًا في منجم تشيليوسكينتسيف، و85 في منجم سكوتشينسكي، إضافة لـ18 عاملاً آخر وجدوا أنفسهم محاصرين في منجم رودنيك 4-21".
وأعلن المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي بجمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، يوم أمس الجمعة 18 مارس/آذار، أن "روسيا فرضت منطقة حظر طيران فوق دونباس".
وقال باسورين
خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية إن موسكو فرضت منطقة حظر طيران فوق دونباس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القوات الروسية نشرت مظلة دفاعية فوق المنطقة لصد الهجمات الصاروخية.
وأكد باسورين أنه "ليس من الضروري تسليم دونيتسك منصات ومنظومات دفاعية جوية ويكفي أن تقوم روسيا بعرض مساعدتها ونشر منظوماتها الدفاعية فوق دونباس".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.