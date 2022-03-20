عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220320/آخر-تطورات-الحالة-الصحية-للفنان-المصري-عثمان-محمد-علي-بعد-إصابته-بجلطة-في-المخ-1060129275.html
آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري عثمان محمد علي بعد إصابته بجلطة في المخ
آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري عثمان محمد علي بعد إصابته بجلطة في المخ
كشفت الفنانة المصرية، سلوى عثمان، اليوم الأحد، عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدها الفنان، عثمان محمد ‏علي، بعد نقله إلى المستشفى إثر إصابته بجلطة في المخ.‏ 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T11:23+0000
2022-03-20T11:23+0000
أخبار الفنانين في مصر
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/1049911088_0:31:2001:1156_1920x0_80_0_0_6fb01e249c5c0e2d3ab0f0491935474c.jpg
وقالت عثمان في تصريحات لموقع "مصراوي" إن الجلطة كانت "خفيفة"، ونجح الأطباء في تذويبها بمجرد دخوله المستشفى، وهو يقضي حاليا فترة نقاهة داخل المنزل.وكان آخر عمل فني قدمة عثمان محمد علي هو مسلسل "حي السيدة زينب" في العام الماضي، ويشارك في بطولته سوسن بدر ودينا وأحمد وفيق.يشار إلى أن من أبرز المسلسلات التلفزيونية التي شارك عثمان محمد علي في بطولتها على مدار مشواره الفني الطويل "لن أعيش في جلباب أبي" و"عائلة الحاجة متولي" مع الفنان نور الشريف، و"الإمام الغزالي" مع حسن يوسف، و"أفراح إبليس" مع جمال سليمان، و"يتربى في عزو" مع يحيى الفخراني.يشار إلى أن سلوى عثمان تصدرت محركات البحث عبر شبكة الإنترنت قبل عامين، بسبب مشهدها الحابس لأنفاس المشاهدين في مسلسل "البرنس"، من بطولة الفنان محمد رمضان، والذي عُرض خلال شهر رمضان.وتظهر سلوى عثمان في المشهد الذي قوبل بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تضرب أبنائها، بعد علمها أنهم قتلوا زوجة شقيقهم ونجله.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/1049911088_0:0:1923:1442_1920x0_80_0_0_d355f73dab591ae8fdf5aa31513c020f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الفنانين في مصر, مجتمع, منوعات

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري عثمان محمد علي بعد إصابته بجلطة في المخ

11:23 GMT 20.03.2022
© AP Photo / Ibrahim el-Shazlyسيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر
سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر
© AP Photo / Ibrahim el-Shazly
تابعنا عبرGoogle news
كشفت الفنانة المصرية، سلوى عثمان، اليوم الأحد، عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدها الفنان، عثمان محمد ‏علي، بعد نقله إلى المستشفى إثر إصابته بجلطة في المخ.‏
وقالت عثمان في تصريحات لموقع "مصراوي" إن الجلطة كانت "خفيفة"، ونجح الأطباء في تذويبها بمجرد دخوله المستشفى، وهو يقضي حاليا فترة نقاهة داخل المنزل.
وكان آخر عمل فني قدمة عثمان محمد علي هو مسلسل "حي السيدة زينب" في العام الماضي، ويشارك في بطولته سوسن بدر ودينا وأحمد وفيق.
يشار إلى أن من أبرز المسلسلات التلفزيونية التي شارك عثمان محمد علي في بطولتها على مدار مشواره الفني الطويل "لن أعيش في جلباب أبي" و"عائلة الحاجة متولي" مع الفنان نور الشريف، و"الإمام الغزالي" مع حسن يوسف، و"أفراح إبليس" مع جمال سليمان، و"يتربى في عزو" مع يحيى الفخراني.
يشار إلى أن سلوى عثمان تصدرت محركات البحث عبر شبكة الإنترنت قبل عامين، بسبب مشهدها الحابس لأنفاس المشاهدين في مسلسل "البرنس"، من بطولة الفنان محمد رمضان، والذي عُرض خلال شهر رمضان.
وتظهر سلوى عثمان في المشهد الذي قوبل بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تضرب أبنائها، بعد علمها أنهم قتلوا زوجة شقيقهم ونجله.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные жители ДНР на окраинах Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала