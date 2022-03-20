https://arabic.sputniknews.com/20220320/آخر-تطورات-الحالة-الصحية-للفنان-المصري-عثمان-محمد-علي-بعد-إصابته-بجلطة-في-المخ-1060129275.html
آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري عثمان محمد علي بعد إصابته بجلطة في المخ
آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري عثمان محمد علي بعد إصابته بجلطة في المخ
كشفت الفنانة المصرية، سلوى عثمان، اليوم الأحد، عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدها الفنان، عثمان محمد علي، بعد نقله إلى المستشفى إثر إصابته بجلطة في المخ. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T11:23+0000
2022-03-20T11:23+0000
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وقالت عثمان في تصريحات لموقع "مصراوي" إن الجلطة كانت "خفيفة"، ونجح الأطباء في تذويبها بمجرد دخوله المستشفى، وهو يقضي حاليا فترة نقاهة داخل المنزل.وكان آخر عمل فني قدمة عثمان محمد علي هو مسلسل "حي السيدة زينب" في العام الماضي، ويشارك في بطولته سوسن بدر ودينا وأحمد وفيق.يشار إلى أن من أبرز المسلسلات التلفزيونية التي شارك عثمان محمد علي في بطولتها على مدار مشواره الفني الطويل "لن أعيش في جلباب أبي" و"عائلة الحاجة متولي" مع الفنان نور الشريف، و"الإمام الغزالي" مع حسن يوسف، و"أفراح إبليس" مع جمال سليمان، و"يتربى في عزو" مع يحيى الفخراني.يشار إلى أن سلوى عثمان تصدرت محركات البحث عبر شبكة الإنترنت قبل عامين، بسبب مشهدها الحابس لأنفاس المشاهدين في مسلسل "البرنس"، من بطولة الفنان محمد رمضان، والذي عُرض خلال شهر رمضان.وتظهر سلوى عثمان في المشهد الذي قوبل بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تضرب أبنائها، بعد علمها أنهم قتلوا زوجة شقيقهم ونجله.
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أخبار الفنانين في مصر, مجتمع, منوعات
آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري عثمان محمد علي بعد إصابته بجلطة في المخ
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كشفت الفنانة المصرية، سلوى عثمان، اليوم الأحد، عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدها الفنان، عثمان محمد علي، بعد نقله إلى المستشفى إثر إصابته بجلطة في المخ.
وقالت عثمان في تصريحات لموقع "مصراوي"
إن الجلطة كانت "خفيفة"، ونجح الأطباء في تذويبها بمجرد دخوله المستشفى، وهو يقضي حاليا فترة نقاهة داخل المنزل.
وكان آخر عمل فني قدمة عثمان محمد علي هو مسلسل "حي السيدة زينب" في العام الماضي، ويشارك في بطولته سوسن بدر ودينا وأحمد وفيق.
يشار إلى أن من أبرز المسلسلات التلفزيونية التي شارك عثمان محمد علي في بطولتها على مدار مشواره الفني الطويل "لن أعيش في جلباب أبي" و"عائلة الحاجة متولي" مع الفنان نور الشريف، و"الإمام الغزالي" مع حسن يوسف، و"أفراح إبليس" مع جمال سليمان، و"يتربى في عزو" مع يحيى الفخراني.
يشار إلى أن سلوى عثمان
تصدرت محركات البحث عبر شبكة الإنترنت قبل عامين، بسبب مشهدها الحابس لأنفاس المشاهدين في مسلسل "البرنس"، من بطولة الفنان محمد رمضان، والذي عُرض خلال شهر رمضان.
وتظهر سلوى عثمان في المشهد الذي قوبل بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تضرب أبنائها، بعد علمها أنهم قتلوا زوجة شقيقهم ونجله.