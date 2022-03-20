https://arabic.sputniknews.com/20220320/آلان-ديلون-يقرر-إنهاء-حياته-بـالموت-الرحيم-1060137745.html

آلان ديلون يقرر إنهاء حياته بـ"الموت الرحيم"

آلان ديلون يقرر إنهاء حياته بـ"الموت الرحيم"

قرر الممثل الفرنسي الشهير آلان ديلون، البالغ من العمر 86 عاما، إنهاء حياته طواعية هروبا من معاناته مع أمراض الشيخوخة. 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T14:29+0000

2022-03-20T14:29+0000

2022-03-20T14:29+0000

مجتمع

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وقال موقع "republicworld" إن آلان ديلون طلب من ابنه إخضاعه لما يعرف بالموت الرحيم في المستقبل القريب، والموت الرحيم طريقة يتم اللجوء إليها في بعض الدول بناء على رغبة الإنسان نفسه للتخلص من معاناة آلام المرض، ويسمح قانون بعض الدول بهذا الإجراء، في حين أنه محظور في بلدان أخرى.وطلب الممثل الأسطوري آلان ديلون من نجله أنتوني ديلون أن يبقى معه حتى النهاية، إلا أن أنتوني رفض موت والده بهذه الطريقة واصفا إياها بالإعدام.وعانى ديلون، أسطورة السينما الفرنسية وأحد أكثر الرجال وسامة في تاريخ السينما، من مشاكل صحية في السنوات الأخيرة ، وفي عام 2019 أصيب بجلطة دماغية مزدوجة، ويعيش حاليًا في سويسرا، حيث تسمح السلطات بتنفيذ الموت الرحيم.وبدأ النجم ديلون حياته المهنية في خمسينيات القرن الماضي، وقام ببطولة أكثر من مائة فيلم، وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة سيزار لعام 1985 لأفضل ممثل عن أدائه في تاريخ نوتر.وفي عام 1991، حصل على وسام جوقة الشرف من فرنسا، وفي الدورة 45 لمهرجان برلين السينمائي الدولي حصل على جائزة الدب الذهبي الفخرية، إضافة إلى حصوله في مهرجان كان السينمائي على السعفة الذهبية.

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مجتمع