https://arabic.sputniknews.com/20220320/أستراليا-تدعم-أوكرانيا-بمساعدات-عسكرية-وإنسانية-إضافية-بقيمة-375-مليون-دولار-1060118092.html
أستراليا تدعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية وإنسانية إضافية بقيمة 37.5 مليون دولار
أستراليا تدعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية وإنسانية إضافية بقيمة 37.5 مليون دولار
أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الأحد، تخصيص مبلغ قدره 15.5 مليون دولار كمساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا، فيما خصصت أيضا 22 مليون دولار آخرين كمساعدات... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T01:28+0000
2022-03-20T01:28+0000
2022-03-20T01:28+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أستراليا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060018288_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d6b474744351c71a7b48b71333068214.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأوضح بيان للحكومة الأسترالية، أنه عقب مناقشات مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ووزير الدفاع بيتر داتون، ونظيريهما في أوكرانيا، بات من الواضح احتياج أوكرانيا بشكل عاجل ومستمر إلى دعم عسكري، واستجابة لذلك تقرر منحها 15.5 مليون دولار.وبذلك تصل إجمالي المساعدات العسكرية المقدمة من أستراليا لأوكرانيا، إلى 91 مليون دولار.وأشار البيان إلى أنه سيتم دعم كييف بمساعدات إنسانية تصل حجمها إلى 22 مليون دولار، ستركز على حماية الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.ومع وصول هذه المساعدات، يبلغ حجم الدعم الإنسانية الأسترالي لأوكرانيا حوالي 65 مليون دولار.كما قررت الحكومة الأسترالية أيضا إصدار تأشيرات عمل مؤقتة للاجئين الأوكرانيين، ما يسمح لهم بالعمل في البلاد لمدة 3 سنوات.وبلغ عدد الأوكرانيين الحاصلين على تأشيرات من أستراليا حوالي 4500 شخص، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية، وفقا للحكومة الأسترالية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/أستراليا-تقول-إنها-ستزود-أوكرانيا-بالسلاح-عبر-الناتو-1059213790.html
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060018288_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_af727828ad9b91f1d031e84d1f3f7881.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أستراليا, أخبار أوكرانيا
أستراليا تدعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية وإنسانية إضافية بقيمة 37.5 مليون دولار
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الأحد، تخصيص مبلغ قدره 15.5 مليون دولار كمساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا، فيما خصصت أيضا 22 مليون دولار آخرين كمساعدات إنسانية عاجلة بسبب الأوضاع التي تعاني منها كييف.
موسكو - سبوتنيك
. وأوضح بيان للحكومة الأسترالية، أنه عقب مناقشات مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ووزير الدفاع بيتر داتون، ونظيريهما في أوكرانيا، بات من الواضح احتياج أوكرانيا بشكل عاجل ومستمر إلى دعم عسكري، واستجابة لذلك تقرر منحها 15.5 مليون دولار.
وبذلك تصل إجمالي المساعدات العسكرية المقدمة من أستراليا لأوكرانيا، إلى 91 مليون دولار.
وأشار البيان إلى أنه سيتم دعم كييف بمساعدات إنسانية تصل حجمها إلى 22 مليون دولار، ستركز على حماية الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
ومع وصول هذه المساعدات، يبلغ حجم الدعم الإنسانية الأسترالي لأوكرانيا حوالي 65 مليون دولار.
كما قررت الحكومة الأسترالية أيضا إصدار تأشيرات عمل مؤقتة للاجئين الأوكرانيين، ما يسمح لهم بالعمل في البلاد لمدة 3 سنوات.
وبلغ عدد الأوكرانيين الحاصلين على تأشيرات من أستراليا حوالي 4500 شخص، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية، وفقا للحكومة الأسترالية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.