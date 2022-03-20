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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/أستراليا-تدعم-أوكرانيا-بمساعدات-عسكرية-وإنسانية-إضافية-بقيمة-375-مليون-دولار-1060118092.html
أستراليا تدعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية وإنسانية إضافية بقيمة 37.5 مليون دولار
أستراليا تدعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية وإنسانية إضافية بقيمة 37.5 مليون دولار
أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الأحد، تخصيص مبلغ قدره 15.5 مليون دولار كمساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا، فيما خصصت أيضا 22 مليون دولار آخرين كمساعدات... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T01:28+0000
2022-03-20T01:28+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أستراليا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح بيان للحكومة الأسترالية، أنه عقب مناقشات مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ووزير الدفاع بيتر داتون، ونظيريهما في أوكرانيا، بات من الواضح احتياج أوكرانيا بشكل عاجل ومستمر إلى دعم عسكري، واستجابة لذلك تقرر منحها 15.5 مليون دولار.وبذلك تصل إجمالي المساعدات العسكرية المقدمة من أستراليا لأوكرانيا، إلى 91 مليون دولار.وأشار البيان إلى أنه سيتم دعم كييف بمساعدات إنسانية تصل حجمها إلى 22 مليون دولار، ستركز على حماية الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.ومع وصول هذه المساعدات، يبلغ حجم الدعم الإنسانية الأسترالي لأوكرانيا حوالي 65 مليون دولار.كما قررت الحكومة الأسترالية أيضا إصدار تأشيرات عمل مؤقتة للاجئين الأوكرانيين، ما يسمح لهم بالعمل في البلاد لمدة 3 سنوات.وبلغ عدد الأوكرانيين الحاصلين على تأشيرات من أستراليا حوالي 4500 شخص، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية، وفقا للحكومة الأسترالية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/أستراليا-تقول-إنها-ستزود-أوكرانيا-بالسلاح-عبر-الناتو-1059213790.html
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أستراليا, أخبار أوكرانيا

أستراليا تدعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية وإنسانية إضافية بقيمة 37.5 مليون دولار

01:28 GMT 20.03.2022
© REUTERS / ROMAN BALUKأعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022.
أعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / ROMAN BALUK
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أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الأحد، تخصيص مبلغ قدره 15.5 مليون دولار كمساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا، فيما خصصت أيضا 22 مليون دولار آخرين كمساعدات إنسانية عاجلة بسبب الأوضاع التي تعاني منها كييف.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح بيان للحكومة الأسترالية، أنه عقب مناقشات مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ووزير الدفاع بيتر داتون، ونظيريهما في أوكرانيا، بات من الواضح احتياج أوكرانيا بشكل عاجل ومستمر إلى دعم عسكري، واستجابة لذلك تقرر منحها 15.5 مليون دولار.
وبذلك تصل إجمالي المساعدات العسكرية المقدمة من أستراليا لأوكرانيا، إلى 91 مليون دولار.
سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
أستراليا تقول إنها ستزود أوكرانيا بالسلاح عبر الناتو
27 فبراير, 04:17 GMT
وأشار البيان إلى أنه سيتم دعم كييف بمساعدات إنسانية تصل حجمها إلى 22 مليون دولار، ستركز على حماية الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
ومع وصول هذه المساعدات، يبلغ حجم الدعم الإنسانية الأسترالي لأوكرانيا حوالي 65 مليون دولار.
كما قررت الحكومة الأسترالية أيضا إصدار تأشيرات عمل مؤقتة للاجئين الأوكرانيين، ما يسمح لهم بالعمل في البلاد لمدة 3 سنوات.
وبلغ عدد الأوكرانيين الحاصلين على تأشيرات من أستراليا حوالي 4500 شخص، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية، وفقا للحكومة الأسترالية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 17:56 GMT
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