https://arabic.sputniknews.com/20220320/أعضاء-الكنيست-الإسرائيلي-لم-يسمعوا-الترجمة-خلال-خطاب-زيلينسكي-1060145640.html

أعضاء الكنيست الإسرائيلي لم يسمعوا الترجمة خلال خطاب زيلينسكي

أعضاء الكنيست الإسرائيلي لم يسمعوا الترجمة خلال خطاب زيلينسكي

كشفت القناة "12" العبرية، أن أعضاء الكنيست الإسرائيلي لم يسمعوا الترجمة خلال الخطاب الذي ألقاه عليهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T18:15+0000

2022-03-20T18:15+0000

2022-03-20T18:15+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

الكنيست الإسرائيلي

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وذكرت القناة أنه وبينما كان زيلينسكي يلقي خطابه، كان أعضاء الكنيست يتساءلون فيما بينهم على مجموعة الواتساب الخاصة بهم عن كيفية سماع أو رؤية الترجمة.ونشرت القناة "برنت سكرين" من تلك المحادثات، التي ظهر فيها عضو الكنيست وليد طه يقول "لا نسمع"، فيما كتب أوريئيل بوسو "أين الترجمة"، ليرد عليه فطين ملا "ليس هناك ترجمة".وتساءلت عضو الكنيست عنبار بيزك "أين يمكن رؤية الترجمة؟"، وردت عليها وزيرة العلوم والتكنولوجيا أوريت فركاش بقولها "لا توجد ترجمة"ـ وكتبت ميراف بن آري "يجب النقر لأسفل لرؤيتها"، فيما نصح أعضاء كنيست آخرون بمشاهدة الترجمة أفضل على التلفاز.وقالت القناة: "مشهد محرج آخر سجله الصحفي ديفيد ويرثيم هو الوضع الذي ظهر فيه عضو الكنيست إلعازر شتيرن".وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، انتقد وزراء بارزون في الحكومة الإسرائيلية ما ورد في الخطاب الذي ألقاه زيلينسكي قبل ذلك بوقت قصير عن بعد أمام أعضاء الكنيست.وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، بأن وزراء، لم تذكر أسماءهم، اعتبروا مقارنة زيلنيسكي ما يحدث في بلاده الآن، بالمحارق النازية ضد اليهود إبان الحرب العالمية الثانية (الهولوكوست)، "أمر شائن"، ودعوه إلى "عدم تزييف التاريخ، لأن الجميع يعلم دور أوكرانيا (في الهولوكوست)".فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" : "انتقد وزراء كبار وأعضاء في الكنيست المقارنة التي أجراها زيلينسكي بين الحرب في أوكرانيا والهولوكوست، قائلين: "المقارنة شائنة. كما أنه طمس دور بلاده في قتل اليهود".وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، زعم زيلنيسكي في خطابه أمام أعضاء الكنيست أن روسيا تستخدم "مصطلحات الحزب النازي".وأضاف "عندما أراد (النازيون) تدمير وإخضاع أوروبا كلها لم يريدوا ترك أي شيء منكم. لقد أطلقوا على ذلك الحل النهائي لمسألة اليهود. تذكرون ذلك جيدا. أنا متأكد أنكم لن تنسوا أبدا".وادعى زيلنسكي أن الأوكرانيين حموا اليهود خلال المحارق النازية، داعيا إسرائيل إلى "رد الجميل" لبلاده.وتابع الرئيس الأوكراني في كلمته لأعضاء الكنيست: "معروف أن القبة الحديدية هي أفضل منظومة دفاعية. أنتم تعرفون كيف تحافظون على مصالحكم، لكن يجب عليكم أيضا حماية يهود أوكرانيا".ومضى قائلا: "أسأل لماذا من المستحيل الحصول على سلاح منكم؟ لماذا لم تفرض إسرائيل عقوبات على روسيا؟ لماذا لا تضغط على الشركات في روسيا؟ عليكم الإجابة على هذه الأسئلة والتعايش معها".وكان زيلينسكي الذي ينحدر من أصول يهودية يأمل أن يؤثر خطابه أمام الكنيست كما هو الحال في دول أخرى في العالم، على الرأي العام الإسرائيلي ما يمكن أن يدفع القيادة الإسرائيلية لزيادة الدعم لأوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220320/وزراء-إسرائيليون-ضد-زيلينسكي-المقارنة-بالهولكوست-شائنة-الجميع-يعرف-دور-أوكرانيا-في-قتل-اليهود-1060144352.html

https://arabic.sputniknews.com/20220320/أكاذيب-واستجداء--ماذا-قال-زيلينسكي-في-خطابه-لأعضاء-الكنيست؟-فيديو-1060143827.html

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الكنيست الإسرائيلي