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https://arabic.sputniknews.com/20220320/ألمانيا-وكوريا-الجنوبية-تجريان-محادثات-في-قطر-حول-إمدادات-الغاز-1060138578.html
ألمانيا وكوريا الجنوبية تجريان محادثات في قطر حول إمدادات الغاز
ألمانيا وكوريا الجنوبية تجريان محادثات في قطر حول إمدادات الغاز
أجرت ألمانيا وكوريا الجنوبية محادثات في قطر، اليوم الأحد، بشأن إمدادات الغاز. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T15:07+0000
2022-03-20T15:07+0000
أخبار قطر اليوم
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أجرى مسؤولان من ألمانيا وكوريا الجنوبية، محادثات في قطر حول إيجاد بدائب للإمدادت الروسية من الغاز والنفط. والتقي أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، برئيس وزراء كوريا الجنوبية كيم بو-كيوم ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لإجراء محادثات بشأن التعاون الثنائي مع التركيز على قطاع الطاقة، حسب وكالة رويترز.ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن هابيك عقب اجتماعه مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أن "هذا اليوم يعطي زخما قويا"، في الوقت نفسه، لم يصرح هابيك بأي بيانات محددة حول معايير التعاون.وتعتبر قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال.
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أخبار قطر اليوم

ألمانيا وكوريا الجنوبية تجريان محادثات في قطر حول إمدادات الغاز

15:07 GMT 20.03.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARموقع خاص بإنتاج الغاز الطبيعي المسال تابع لشركة قطر للبترول
موقع خاص بإنتاج الغاز الطبيعي المسال تابع لشركة قطر للبترول - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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أجرت ألمانيا وكوريا الجنوبية محادثات في قطر، اليوم الأحد، بشأن إمدادات الغاز.
أجرى مسؤولان من ألمانيا وكوريا الجنوبية، محادثات في قطر حول إيجاد بدائب للإمدادت الروسية من الغاز والنفط.
والتقي أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، برئيس وزراء كوريا الجنوبية كيم بو-كيوم ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لإجراء محادثات بشأن التعاون الثنائي مع التركيز على قطاع الطاقة، حسب وكالة رويترز.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن هابيك عقب اجتماعه مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أن "هذا اليوم يعطي زخما قويا"، في الوقت نفسه، لم يصرح هابيك بأي بيانات محددة حول معايير التعاون.
وتعتبر قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال.
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