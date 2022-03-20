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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/أمريكي-يجمع-100-ألف-دولار-لضحايا-دونباس-1060136440.html
أمريكي يجمع 100 ألف دولار لضحايا دونباس
أمريكي يجمع 100 ألف دولار لضحايا دونباس
قام أمريكي متطوع في إقليم دونباس بجمع 100 ألف دولار للضحايا المتضررين من قصف القوات الأوكرانية. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T13:57+0000
2022-03-20T13:56+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
عمليات عسكرية
مساعدات إنسانية
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قال الأمريكي راسل بنتلي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إنه جمع أكثر من 100 ألف دولار لمساعدة سكان المنطقة المتضررة من القصف الأوكراني.وفقا له، بعد المشاركة في المعارك، بما في ذلك مطار دونيتسك وأفدييفكا، بدأ في تغطية الصراع والمساعدات الإنسانية.وقال المتحدث: "أنا نائب رئيس صندوق في ولاية فلوريدا، لقد جمعنا أكثر من 100 ألف دولار لأشخاص طيبين في دونباس. لمساعدة الأطفال والمعاقين".اعترف بنتلي أنه وقع في حب سكان دونباس كأناس بقلب مفتوح لا يخافون، أناس يجمعون بين اللطف والبطولة.
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أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية, مساعدات إنسانية

أمريكي يجمع 100 ألف دولار لضحايا دونباس

13:57 GMT 20.03.2022
© Sputnik . Feras Al-Ahmedمركز المصالحة الروسية يوزيع هدايا للأطفال في الريف الشمالي لمحافظة درعا
مركز المصالحة الروسية يوزيع هدايا للأطفال في الريف الشمالي لمحافظة درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© Sputnik . Feras Al-Ahmed
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قام أمريكي متطوع في إقليم دونباس بجمع 100 ألف دولار للضحايا المتضررين من قصف القوات الأوكرانية.
قال الأمريكي راسل بنتلي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إنه جمع أكثر من 100 ألف دولار لمساعدة سكان المنطقة المتضررة من القصف الأوكراني.
وأضاف: "وصلت في ديسمبر 2014 كمتطوع في كتيبة فوستوك. كنت جنديا من 2015 إلى 2017".
وفقا له، بعد المشاركة في المعارك، بما في ذلك مطار دونيتسك وأفدييفكا، بدأ في تغطية الصراع والمساعدات الإنسانية.
13:54 GMT
وقال المتحدث: "أنا نائب رئيس صندوق في ولاية فلوريدا، لقد جمعنا أكثر من 100 ألف دولار لأشخاص طيبين في دونباس. لمساعدة الأطفال والمعاقين".
اعترف بنتلي أنه وقع في حب سكان دونباس كأناس بقلب مفتوح لا يخافون، أناس يجمعون بين اللطف والبطولة.
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Мобилизованные жители ДНР на окраинах Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:11 GMT
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