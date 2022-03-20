https://arabic.sputniknews.com/20220320/أمريكي-يجمع-100-ألف-دولار-لضحايا-دونباس-1060136440.html
أمريكي يجمع 100 ألف دولار لضحايا دونباس
أمريكي يجمع 100 ألف دولار لضحايا دونباس
قام أمريكي متطوع في إقليم دونباس بجمع 100 ألف دولار للضحايا المتضررين من قصف القوات الأوكرانية. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T13:57+0000
2022-03-20T13:57+0000
2022-03-20T13:56+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
عمليات عسكرية
مساعدات إنسانية
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قال الأمريكي راسل بنتلي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إنه جمع أكثر من 100 ألف دولار لمساعدة سكان المنطقة المتضررة من القصف الأوكراني.وفقا له، بعد المشاركة في المعارك، بما في ذلك مطار دونيتسك وأفدييفكا، بدأ في تغطية الصراع والمساعدات الإنسانية.وقال المتحدث: "أنا نائب رئيس صندوق في ولاية فلوريدا، لقد جمعنا أكثر من 100 ألف دولار لأشخاص طيبين في دونباس. لمساعدة الأطفال والمعاقين".اعترف بنتلي أنه وقع في حب سكان دونباس كأناس بقلب مفتوح لا يخافون، أناس يجمعون بين اللطف والبطولة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية, مساعدات إنسانية
أمريكي يجمع 100 ألف دولار لضحايا دونباس
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قام أمريكي متطوع في إقليم دونباس بجمع 100 ألف دولار للضحايا المتضررين من قصف القوات الأوكرانية.
قال الأمريكي راسل بنتلي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إنه جمع أكثر من 100 ألف دولار لمساعدة سكان المنطقة المتضررة من القصف الأوكراني.
وأضاف: "وصلت في ديسمبر 2014 كمتطوع في كتيبة فوستوك. كنت جنديا من 2015 إلى 2017".
وفقا له، بعد المشاركة في المعارك، بما في ذلك مطار دونيتسك وأفدييفكا، بدأ في تغطية الصراع والمساعدات الإنسانية.
وقال المتحدث: "أنا نائب رئيس صندوق في ولاية فلوريدا، لقد جمعنا أكثر من 100 ألف دولار لأشخاص طيبين في دونباس. لمساعدة الأطفال والمعاقين".
اعترف بنتلي أنه وقع في حب سكان دونباس كأناس بقلب مفتوح لا يخافون، أناس يجمعون بين اللطف والبطولة.