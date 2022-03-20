https://arabic.sputniknews.com/20220320/أمير-قطر-يبحث-مع-نائب-المستشار-الألماني-سبل-تعزيز-العلاقات-في-مجال-الطاقة-1060128913.html
أمير قطر يبحث مع نائب المستشار الألماني سبل تعزيز العلاقات في مجال الطاقة
أمير قطر يبحث مع نائب المستشار الألماني سبل تعزيز العلاقات في مجال الطاقة
بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية، سبل تعزيز علاقات البلدين في مجال الطاقة. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T11:14+0000
2022-03-20T11:14+0000
2022-03-20T11:14+0000
أخبار قطر اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/1049967140_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_7d9f6184a865bdab8c249aae3bd81ae6.jpg
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، في مكتب أمير قطر بالديوان الأميري، بحسب وكالة الأنباء القطرية.وقالت الوكالة إن أمير البلاد استقبل في مكتبه روبرت هابيك نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق.وخلال المقابلة، استعرض الأمير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات لاسيما في مجال الطاقة.كما ناقش أمير قطر مع المسؤول الألماني الجانبان آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/1049967140_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_4872ee1707e1120d3754956555fc69e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم
أمير قطر يبحث مع نائب المستشار الألماني سبل تعزيز العلاقات في مجال الطاقة
تابعنا عبر
بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية، سبل تعزيز علاقات البلدين في مجال الطاقة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، في مكتب أمير قطر بالديوان الأميري، بحسب وكالة الأنباء القطرية
.
وقالت الوكالة إن أمير البلاد استقبل في مكتبه روبرت هابيك نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق.
وخلال المقابلة، استعرض الأمير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات لاسيما في مجال الطاقة.
كما ناقش أمير قطر مع المسؤول الألماني الجانبان آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.