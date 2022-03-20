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أمير قطر يبحث مع نائب المستشار الألماني سبل تعزيز العلاقات في مجال الطاقة
أمير قطر يبحث مع نائب المستشار الألماني سبل تعزيز العلاقات في مجال الطاقة
بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية، سبل تعزيز علاقات البلدين في مجال الطاقة. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T11:14+0000
2022-03-20T11:14+0000
أخبار قطر اليوم
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جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، في مكتب أمير قطر بالديوان الأميري، بحسب وكالة الأنباء القطرية.وقالت الوكالة إن أمير البلاد استقبل في مكتبه روبرت هابيك نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق.وخلال المقابلة، استعرض الأمير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات لاسيما في مجال الطاقة.كما ناقش أمير قطر مع المسؤول الألماني الجانبان آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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أخبار قطر اليوم

أمير قطر يبحث مع نائب المستشار الألماني سبل تعزيز العلاقات في مجال الطاقة

11:14 GMT 20.03.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، 28 أغسطس/ آب 2021
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، 28 أغسطس/ آب 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية، سبل تعزيز علاقات البلدين في مجال الطاقة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، في مكتب أمير قطر بالديوان الأميري، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
وقالت الوكالة إن أمير البلاد استقبل في مكتبه روبرت هابيك نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق.
وخلال المقابلة، استعرض الأمير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات لاسيما في مجال الطاقة.
كما ناقش أمير قطر مع المسؤول الألماني الجانبان آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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