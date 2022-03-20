https://arabic.sputniknews.com/20220320/أهداف-مباراة-باريس-سان-جيرمان-وموناكو-0-3-في-الدوري-الفرنسي-فيديو-1060139309.html
أهداف مباراة باريس سان جيرمان وموناكو 0-3 في الدوري الفرنسي... فيديو
أهداف مباراة باريس سان جيرمان وموناكو 0-3 في الدوري الفرنسي... فيديو
تلقى باريس سان جيرمان هزيمة ثقيلة أمام موناكو بثلاثية دون رد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الفرنسي. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T15:04+0000
2022-03-20T15:04+0000
2022-03-20T15:05+0000
رياضة
نادي باريس سان جيرمان
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قدم الفريق الباريسي واحدة من أسوأ مباراياته، حيث شهدت أخطاء بالجملة من الدفاع، وكان الطريق إلى مرمى جيانلويجي دوناروما مفتوحا أمام مهاجمي موناكو.ومع غياب ليونيل ميسي بسبب الأنفلونزا، لم يقدم فريق العاصمة أي شيء تقريبا.سجل أهداف اللقاء وسام بن يدر "ثنائية" وكيفن فولاند في الدقائق 25 و68 و84.وتأتي الهزيمة الثقيلة بعد أقل من أسبوعين على الخروج من دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 أمام ريال مدريد الذي سجل 3 أهداف خلال 17 دقيقة.وبتلك النتيجة، رفع موناكو رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 65 نقطة في الصدارة بعد تلقيه الخسارة الرابعة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي باريس سان جيرمان
أهداف مباراة باريس سان جيرمان وموناكو 0-3 في الدوري الفرنسي... فيديو
15:04 GMT 20.03.2022 (تم التحديث: 15:05 GMT 20.03.2022) تابعنا عبر
تلقى باريس سان جيرمان هزيمة ثقيلة أمام موناكو بثلاثية دون رد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الفرنسي.
قدم الفريق الباريسي واحدة من أسوأ مباراياته، حيث شهدت أخطاء بالجملة من الدفاع، وكان الطريق إلى مرمى جيانلويجي دوناروما مفتوحا أمام مهاجمي موناكو.
ومع غياب ليونيل ميسي
بسبب الأنفلونزا، لم يقدم فريق العاصمة أي شيء تقريبا.
سجل أهداف اللقاء وسام بن يدر "ثنائية" وكيفن فولاند في الدقائق 25 و68 و84.
وتأتي الهزيمة الثقيلة بعد أقل من أسبوعين على الخروج من دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 أمام ريال مدريد الذي سجل 3 أهداف خلال 17 دقيقة.
وبتلك النتيجة، رفع موناكو رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان
عند 65 نقطة في الصدارة بعد تلقيه الخسارة الرابعة.