عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220320/أهداف-مباراة-باريس-سان-جيرمان-وموناكو-0-3-في-الدوري-الفرنسي-فيديو-1060139309.html
أهداف مباراة باريس سان جيرمان وموناكو 0-3 في الدوري الفرنسي... فيديو
أهداف مباراة باريس سان جيرمان وموناكو 0-3 في الدوري الفرنسي... فيديو
تلقى باريس سان جيرمان هزيمة ثقيلة أمام موناكو بثلاثية دون رد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الفرنسي. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T15:04+0000
2022-03-20T15:05+0000
رياضة
نادي باريس سان جيرمان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/14/1046908441_0:72:3387:1977_1920x0_80_0_0_cf3ca760aee53300a9a2a9c35b3c656b.jpg
قدم الفريق الباريسي واحدة من أسوأ مباراياته، حيث شهدت أخطاء بالجملة من الدفاع، وكان الطريق إلى مرمى جيانلويجي دوناروما مفتوحا أمام مهاجمي موناكو.ومع غياب ليونيل ميسي بسبب الأنفلونزا، لم يقدم فريق العاصمة أي شيء تقريبا.سجل أهداف اللقاء وسام بن يدر "ثنائية" وكيفن فولاند في الدقائق 25 و68 و84.وتأتي الهزيمة الثقيلة بعد أقل من أسبوعين على الخروج من دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 أمام ريال مدريد الذي سجل 3 أهداف خلال 17 دقيقة.وبتلك النتيجة، رفع موناكو رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 65 نقطة في الصدارة بعد تلقيه الخسارة الرابعة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/14/1046908441_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_b5359d3c6ca12c98b83d88a589fea1e4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, نادي باريس سان جيرمان

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وموناكو 0-3 في الدوري الفرنسي... فيديو

15:04 GMT 20.03.2022 (تم التحديث: 15:05 GMT 20.03.2022)
© REUTERS / GONZALO FUENTESمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا
مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / GONZALO FUENTES
تابعنا عبرGoogle news
تلقى باريس سان جيرمان هزيمة ثقيلة أمام موناكو بثلاثية دون رد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الفرنسي.
قدم الفريق الباريسي واحدة من أسوأ مباراياته، حيث شهدت أخطاء بالجملة من الدفاع، وكان الطريق إلى مرمى جيانلويجي دوناروما مفتوحا أمام مهاجمي موناكو.
ومع غياب ليونيل ميسي بسبب الأنفلونزا، لم يقدم فريق العاصمة أي شيء تقريبا.
سجل أهداف اللقاء وسام بن يدر "ثنائية" وكيفن فولاند في الدقائق 25 و68 و84.
وتأتي الهزيمة الثقيلة بعد أقل من أسبوعين على الخروج من دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 أمام ريال مدريد الذي سجل 3 أهداف خلال 17 دقيقة.

وبتلك النتيجة، رفع موناكو رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 65 نقطة في الصدارة بعد تلقيه الخسارة الرابعة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные жители ДНР на окраинах Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала