إسرائيل تعتقل خلية "فلسطينية" اعتزمت تهريب أسلحة ومخدرات
© Sputnik . FIRAS AL-AHMAD الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر بريف درعا
© Sputnik . FIRAS AL-AHMAD
أفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي أحبط وأوقف خلية اعتزمت القيام بأعمال تخريبية وتهريب أسلحة ومخدرات على الحدود مع لبنان بتوجيه إيراني.
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن قواته اعتقلت 4 من فلسطينيي الداخل بمشاركة الشرطة، بزعم تجنيدهم من قبل "حزب الله" اللبناني، للتجسس لصالح المخابرات الإيرانية.
הותר לפרסום: שני אזרחים ישראלים תושבי הגליל, סולטאן עטאללה וראמי שאמי, נעצרו בפברואר בחשד שהופעלו בשירות חזבאללה, והיו חלק מרשת הברחות שפעלה בגבול לבנון. על פי החשד, השניים עמדו בקשר עם גורמים בארגון הטרור והתבקשו על ידי מפעיליהם גם לבחון אפשרות לבצע פיגועים בישראל@Doron_Kadosh pic.twitter.com/2rFx2qoJkD— גלצ (@GLZRadio) March 20, 2022
وأوضح أدرعي أن المعتقلين من حملة الجنسية الإسرائيلية، واثنين منهم التقيا في تركيا مع أعضاء من "حزب الله" اللبناني، وهما متورطين في تهريب مخدرات إلى إسرائيل، كما أنه طُلب منهما تهريب أسلحة، وقاما بالتواصل مع آخرين لمساعدتهما.
لقد جرت مؤخرًا جولة لقاءات بين تجار مخدرات وأسلحة لبنانيون وبين نشطاء إسرائيليين وفلسطينيين في محاولة لتفعيل نشاطات تخريبية داخل إسرائيل. في احدى اللقاءات أكد المشاركون ان الجهات التي تقف وراء عملية التهريب هي #حزب_الله وإيران. pic.twitter.com/4eOiD7dW0J— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 20, 2022
وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن الاعتقالات جرت في شهر شباط/فبراير الماضي، وأن المعتقلين تفقدوا المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل، بزعم إيجاد طرق للتهريب، وتم العثور على سلاح بحوزتهم، كما خططوا لإنشاء خلية لصالح "حزب الله".
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الخلية كانت تحاول القيام بعمليات تخريبية داخل إسرائيل وخطف مواطنين إسرائيليين، وبأنه ستوجه للمعتقلين الأربعة تهمة محاولة تهريب أسلحة وتقديم خدمات لمنظمة إرهابية، والتآمر لارتكاب جرائم لصالح منظمة أجنبية.