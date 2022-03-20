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إسرائيل تعتقل خلية "فلسطينية" اعتزمت تهريب أسلحة ومخدرات
إسرائيل تعتقل خلية "فلسطينية" اعتزمت تهريب أسلحة ومخدرات
أفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي أحبط وأوقف خلية اعتزمت القيام بأعمال تخريبية وتهريب أسلحة ومخدرات على الحدود مع لبنان بتوجيه... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T08:35+0000
2022-03-20T08:35+0000
إسرائيل
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وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن قواته اعتقلت 4 من فلسطينيي الداخل بمشاركة الشرطة، بزعم تجنيدهم من قبل "حزب الله" اللبناني، للتجسس لصالح المخابرات الإيرانية.وأوضح أدرعي أن المعتقلين من حملة الجنسية الإسرائيلية، واثنين منهم التقيا في تركيا مع أعضاء من "حزب الله" اللبناني، وهما متورطين في تهريب مخدرات إلى إسرائيل، كما أنه طُلب منهما تهريب أسلحة، وقاما بالتواصل مع آخرين لمساعدتهما.وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن الاعتقالات جرت في شهر شباط/فبراير الماضي، وأن المعتقلين تفقدوا المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل، بزعم إيجاد طرق للتهريب، وتم العثور على سلاح بحوزتهم، كما خططوا لإنشاء خلية لصالح "حزب الله".وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الخلية كانت تحاول القيام بعمليات تخريبية داخل إسرائيل وخطف مواطنين إسرائيليين، وبأنه ستوجه للمعتقلين الأربعة تهمة محاولة تهريب أسلحة وتقديم خدمات لمنظمة إرهابية، والتآمر لارتكاب جرائم لصالح منظمة أجنبية.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار حزب الله, العالم العربي

إسرائيل تعتقل خلية "فلسطينية" اعتزمت تهريب أسلحة ومخدرات

08:35 GMT 20.03.2022
© Sputnik . FIRAS AL-AHMAD الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر بريف درعا
 الأمن السوري يضبط أسلحة وذخائر بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© Sputnik . FIRAS AL-AHMAD
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أفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي أحبط وأوقف خلية اعتزمت القيام بأعمال تخريبية وتهريب أسلحة ومخدرات على الحدود مع لبنان بتوجيه إيراني.
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن قواته اعتقلت 4 من فلسطينيي الداخل بمشاركة الشرطة، بزعم تجنيدهم من قبل "حزب الله" اللبناني، للتجسس لصالح المخابرات الإيرانية.
وأوضح أدرعي أن المعتقلين من حملة الجنسية الإسرائيلية، واثنين منهم التقيا في تركيا مع أعضاء من "حزب الله" اللبناني، وهما متورطين في تهريب مخدرات إلى إسرائيل، كما أنه طُلب منهما تهريب أسلحة، وقاما بالتواصل مع آخرين لمساعدتهما.
وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن الاعتقالات جرت في شهر شباط/فبراير الماضي، وأن المعتقلين تفقدوا المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل، بزعم إيجاد طرق للتهريب، وتم العثور على سلاح بحوزتهم، كما خططوا لإنشاء خلية لصالح "حزب الله".
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الخلية كانت تحاول القيام بعمليات تخريبية داخل إسرائيل وخطف مواطنين إسرائيليين، وبأنه ستوجه للمعتقلين الأربعة تهمة محاولة تهريب أسلحة وتقديم خدمات لمنظمة إرهابية، والتآمر لارتكاب جرائم لصالح منظمة أجنبية.
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