https://arabic.sputniknews.com/20220320/إسرائيل-تعتمد-خطة-دفاعية-جديدة-لمواجهة-إيران-وحزب-الله-1060150733.html
إسرائيل تعتمد خطة دفاعية جديدة لمواجهة إيران و"حزب الله"
إسرائيل تعتمد خطة دفاعية جديدة لمواجهة إيران و"حزب الله"
وافقت لجنة وزارية إسرائيلية، على خطة دفاعية مناطقية في شمال البلاد على الحدود مع لبنان وسوريا، في ظل مخاوف من تصاعد الأوضاع الأمنية مع إيران و"حزب الله". 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T21:48+0000
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وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم الأحد، بأن اللجنة الوزارية للتسليح"، وافقت على شراء رادارت وصواريخ اعتراض لمنظومة الدفاع الجوي القبة الحديدية بقيمة مئات الملايين من الشواكل (الدولار الواحد يساوي 3.26 شيكل إسرائيلي).ومنظومة القبة الحديدية هي إنتاج إسرائيلي بدعم أمريكي، للتصدي للصواريخ قصيرة المدى، وتشتري إسرائيل الصاروخ الاعتراضي المستخدم في المنظومة والمسمى "تامير" من الولايات المتحدة الأمريكية.وبحسب القناة، تعتمد تلك الخطة على استنساخ استراتيجية اتبعها الجيش الإسرائيلي في مواجهة الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة.ويعني ذلك وفق القناة "تغيير النظرة الدفاعية في المنطقة، للاستجابة لإطلاق صواريخ متطورة من خلال مراكز القيادة والسيطرة المناطقية".ومراكز القيادة والسيطرة هي نظام عسكري مصمم لوضع القيادة في صورة ساحة المعركة في الوقت الفعلي.وقالت القناة: "خطوة مماثلة تمت المصادقة عليها وتنفيذها قبل سنوات قليلة في المنطقة الجنوبية بتكلفة تقديرية حوالي 140 مليون شيكل (42.90 مليون دولار). ومن المقدرأن تكون تكاليف الخطة الجديدة أعلى، مما سيسمح باستجابة أفضل وأكثر فعالية للتهديدات الحالية".وأشارت إلى أنه كجزء من الخطة "سيتم أيضا دفن نفس مراكز التحكم والمراقبة لتشغيل الأنظمة تحت الأرض".ووقعت في الشهر الماضي سلسلة من الحوادث التي تشكل معركة جديدة بين إسرائيل وإيران في مجال الطائرات بدون طيار.ومنذ حوالي أسبوع أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراضه قبل عام لطائرات مسيرة إيرانية كانت في طريقها من سوريا إلى إسرائيل، وتم إسقاطها بواسطة مقاتلات "إف-35".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, إيران
إسرائيل تعتمد خطة دفاعية جديدة لمواجهة إيران و"حزب الله"
21:48 GMT 20.03.2022 (تم التحديث: 21:49 GMT 20.03.2022) تابعنا عبر
وافقت لجنة وزارية إسرائيلية، على خطة دفاعية مناطقية في شمال البلاد على الحدود مع لبنان وسوريا، في ظل مخاوف من تصاعد الأوضاع الأمنية مع إيران و"حزب الله".
وأفادت قناة "كان
" الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم الأحد، بأن اللجنة الوزارية للتسليح"، وافقت على شراء رادارت وصواريخ اعتراض لمنظومة الدفاع الجوي القبة الحديدية بقيمة مئات الملايين من الشواكل (الدولار الواحد يساوي 3.26 شيكل إسرائيلي).
ومنظومة القبة الحديدية هي إنتاج إسرائيلي بدعم أمريكي، للتصدي للصواريخ قصيرة المدى، وتشتري إسرائيل الصاروخ الاعتراضي المستخدم في المنظومة والمسمى "تامير" من الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب القناة، تعتمد تلك الخطة على استنساخ استراتيجية اتبعها الجيش الإسرائيلي في مواجهة الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة.
ويعني ذلك وفق القناة "تغيير النظرة الدفاعية في المنطقة، للاستجابة لإطلاق صواريخ متطورة من خلال مراكز القيادة والسيطرة المناطقية".
ومراكز القيادة والسيطرة هي نظام عسكري مصمم لوضع القيادة في صورة ساحة المعركة في الوقت الفعلي.
وقالت القناة: "خطوة مماثلة تمت المصادقة عليها وتنفيذها قبل سنوات قليلة في المنطقة الجنوبية بتكلفة تقديرية حوالي 140 مليون شيكل (42.90 مليون دولار). ومن المقدرأن تكون تكاليف الخطة الجديدة أعلى، مما سيسمح باستجابة أفضل وأكثر فعالية للتهديدات الحالية".
وأشارت إلى أنه كجزء من الخطة "سيتم أيضا دفن نفس مراكز التحكم والمراقبة لتشغيل الأنظمة تحت الأرض".
ووقعت في الشهر الماضي سلسلة من الحوادث التي تشكل معركة جديدة بين إسرائيل وإيران في مجال الطائرات بدون طيار.
ومنذ حوالي أسبوع أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراضه قبل عام لطائرات مسيرة إيرانية
كانت في طريقها من سوريا إلى إسرائيل، وتم إسقاطها بواسطة مقاتلات "إف-35".