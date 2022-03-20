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https://arabic.sputniknews.com/20220320/إصابة-المئات-نتيجة-للتزاحم-خلال-جنازة-مليونية-في-إسرائيل-فيديو-وصور-1060131483.html
إصابة المئات نتيجة للتزاحم خلال جنازة مليونية في إسرائيل... فيديو وصور
إصابة المئات نتيجة للتزاحم خلال جنازة مليونية في إسرائيل... فيديو وصور
أصيب المئات من أتباع التيار الإشكنازي المتشدد "الحريديم" في إسرائيل، اليوم الأحد، نتيجة للتزاحم والتدافع خلال جنازة مليونية وسط البلاد. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T12:25+0000
2022-03-20T12:25+0000
إسرائيل
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وذكرت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الأحد، أن المئات من الإسرائيليين قد أصيبوا نتيجة للتدافع والزحام الشديد خلال تشييع جثمان الحاخام حاييم كانيفسكي في مدينة بني براك.ورغم تفاوت أرقام المصابين من أتباع التيار الديني المتشدد في إسرائيل "الحريديم"، فإن هناك إجماعا على أن ما بين 750 إلى مليون شخص حضروا الجنازة، وسط استعدادات شرطية مكثفة، بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي لتشييع الحاخام حاييم كانيفسكي.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن الشرطة والجيش الإسرائيليين أعلنا استعدادهما لتشييع الحاخام حاييم كانيفسكي، أحد كبار حاخامات التيار الإشكنازي المتشدد "الحريديم" في مدينة بني براك بوسط البلاد، في جنازة يتوقع أن يحضرها نحو مليون شخص.وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت شوارع رئيسية مهمة في منطقة "غوش دان" وبني بارك، استعدادا لتشييع الحاخام كانيفسكي، في ظل تخوف كبير من حدوث تدافع بسبب الزحام الشديد، وإمكانية سقوط قتلى وجرحى.ودعت وزارة الاتصالات الإسرائيلية المواطنين الذين يعتزمون المشاركة في تشييع الحاخام كانيفسكي الامتناع عن استخدام الهاتف المحمول إلا للضرورة القصوى، بغرض السماح بتوافرها فحسب في حالات الطوارئ وتجنب الصعوبات في إجراء واستقبال المكالمات.وشهدت منطقة وسط إسرائيل منذ ساعات الصباح الباكر إغلاق العديد من الشوارع، ومنع دخول أو خروج السيارات إلى ومن مدينة بني براك التي تشهد خروج الجنازة ظهر اليوم.وعمدت الشرطة بالتعاون مع نجمة داود والجيش الإسرائيلي إلى تأمين الجنازة المليونية، خوفا من وقوع كارثة خلال عملية التشييع، على غرار كارثة "ميرون" التي وقعت في 30 أبريل/ نيسان 2021 لدى إقامة احتفال ديني شارك فيه عشرات الآلاف من الحريديم، وانتهت بمصرع 45 شخصا وإصابة المئات بعد انهيار درج نتيجة تدافع الحشود.وتوفي الحاخام حاييم كانيفسكي، عن عمر 94 عاما، ونعاه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو وعدد كبير من القادة والسياسيين.
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إسرائيل, أخبار العالم الآن

إصابة المئات نتيجة للتزاحم خلال جنازة مليونية في إسرائيل... فيديو وصور

12:25 GMT 20.03.2022
© AP Photo / Ariel Schalitيحتفل اليهود الأرثوذكس المتشددون في السلالة الصدادية الحصيرية بالوليمة اليهودية لـ 'تيو الأساقفة' أو "السنة الجديدة للأشجار"، حيث أنهم يجلسون مع حاذبيهم حول طاولة طويلة مليئة بجميع أنواع الفاكهة، في بلدة بني براك، إسرائيل، 16 يناير 2022.
يحتفل اليهود الأرثوذكس المتشددون في السلالة الصدادية الحصيرية بالوليمة اليهودية لـ 'تيو الأساقفة' أو السنة الجديدة للأشجار، حيث أنهم يجلسون مع حاذبيهم حول طاولة طويلة مليئة بجميع أنواع الفاكهة، في بلدة بني براك، إسرائيل، 16 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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أصيب المئات من أتباع التيار الإشكنازي المتشدد "الحريديم" في إسرائيل، اليوم الأحد، نتيجة للتزاحم والتدافع خلال جنازة مليونية وسط البلاد.
وذكرت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الأحد، أن المئات من الإسرائيليين قد أصيبوا نتيجة للتدافع والزحام الشديد خلال تشييع جثمان الحاخام حاييم كانيفسكي في مدينة بني براك.
ورغم تفاوت أرقام المصابين من أتباع التيار الديني المتشدد في إسرائيل "الحريديم"، فإن هناك إجماعا على أن ما بين 750 إلى مليون شخص حضروا الجنازة، وسط استعدادات شرطية مكثفة، بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي لتشييع الحاخام حاييم كانيفسكي.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن الشرطة والجيش الإسرائيليين أعلنا استعدادهما لتشييع الحاخام حاييم كانيفسكي، أحد كبار حاخامات التيار الإشكنازي المتشدد "الحريديم" في مدينة بني براك بوسط البلاد، في جنازة يتوقع أن يحضرها نحو مليون شخص.
وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت شوارع رئيسية مهمة في منطقة "غوش دان" وبني بارك، استعدادا لتشييع الحاخام كانيفسكي، في ظل تخوف كبير من حدوث تدافع بسبب الزحام الشديد، وإمكانية سقوط قتلى وجرحى.
ودعت وزارة الاتصالات الإسرائيلية المواطنين الذين يعتزمون المشاركة في تشييع الحاخام كانيفسكي الامتناع عن استخدام الهاتف المحمول إلا للضرورة القصوى، بغرض السماح بتوافرها فحسب في حالات الطوارئ وتجنب الصعوبات في إجراء واستقبال المكالمات.
وشهدت منطقة وسط إسرائيل منذ ساعات الصباح الباكر إغلاق العديد من الشوارع، ومنع دخول أو خروج السيارات إلى ومن مدينة بني براك التي تشهد خروج الجنازة ظهر اليوم.
وعمدت الشرطة بالتعاون مع نجمة داود والجيش الإسرائيلي إلى تأمين الجنازة المليونية، خوفا من وقوع كارثة خلال عملية التشييع، على غرار كارثة "ميرون" التي وقعت في 30 أبريل/ نيسان 2021 لدى إقامة احتفال ديني شارك فيه عشرات الآلاف من الحريديم، وانتهت بمصرع 45 شخصا وإصابة المئات بعد انهيار درج نتيجة تدافع الحشود.
وتوفي الحاخام حاييم كانيفسكي، عن عمر 94 عاما، ونعاه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو وعدد كبير من القادة والسياسيين.
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