https://arabic.sputniknews.com/20220320/إصابة-شرطي-إسرائيلي-إثر-عملية-طعن-في-القدس-1060141700.html
إصابة شرطي إسرائيلي إثر عملية طعن في القدس
إصابة شرطي إسرائيلي إثر عملية طعن في القدس
أصيب شرطيان إسرائيليان، أحدهما بجروح متوسطة، في عملية طعن وقعت في حي رأس العامود بالقدس الشرقية المحتلة. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T16:13+0000
2022-03-20T16:13+0000
2022-03-20T16:13+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "تعرض شرطي يعمل في حي رأس العامود بالقدس للطعن من قبل مشتبه به فر من مكان الحادث وأصيب بجروح متوسطة. قام موظفو نجمة داود الحمراء بإخلائه مع شرطي آخر أصيب بجروح طفيفة إلى مستشفى شعاري تسيديك في المدينة، ويتواجد العديد من أفراد الشرطة في مكان الحادث ويقومون بعمليات بحث لتحديد مكان المشتبه به".وعقب الهجوم، نشرت القناة مقطع فيديو من حي رأس العامود، يظهر عددا من أفراد الشرطة وهم يعتدون بعنف على سكان الحي الفلسطينيين.وقالت القناة إن مواجهات اندلعت في المكان، وأسفرت عن إصابة فلسطينيين اثنين.وأمس السبت، طعن شاب فلسطيني رجلا إسرائيليا في شارع ديفيد ريمز القريب من الأحياء العربية بالقدس الشرقية، وأصابه بجروح طفيفة، قبل أن تطلق الشرطة النار على المهاجم وهو من سكان حي أبو طور وتصيبه بجروح خطيرة، وفق القناة.وتخشى السلطات الأمنية في إسرائيل من تدهور الأوضاع بالضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس الشرقية مع اقتراب وخلال شهر رمضان القريب، والذي يصادف عيد الفصح اليهودي، الذي عادة ما يشهد اقتحامات متزايدة من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى.وتحتل إسرائيل القدس الشرقية وأجزاء أخرى واسعة من الضفة الغربية منذ عام 1967، فيما تبقى هذه المناطق وفقا للقانون الدولي أراض فلسطينية محتلة.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إصابة شرطي إسرائيلي إثر عملية طعن في القدس
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أصيب شرطيان إسرائيليان، أحدهما بجروح متوسطة، في عملية طعن وقعت في حي رأس العامود بالقدس الشرقية المحتلة.
وقالت قناة "كان
" الإسرائيلية الرسمية: "تعرض شرطي يعمل في حي رأس العامود بالقدس للطعن من قبل مشتبه به فر من مكان الحادث وأصيب بجروح متوسطة. قام موظفو نجمة داود الحمراء بإخلائه مع شرطي آخر أصيب بجروح طفيفة إلى مستشفى شعاري تسيديك في المدينة، ويتواجد العديد من أفراد الشرطة في مكان الحادث ويقومون بعمليات بحث لتحديد مكان المشتبه به".
وعقب الهجوم، نشرت القناة مقطع فيديو من حي رأس العامود، يظهر عددا من أفراد الشرطة وهم يعتدون بعنف على سكان الحي الفلسطينيين.
وقالت القناة إن مواجهات اندلعت في المكان، وأسفرت عن إصابة فلسطينيين اثنين.
وأمس السبت، طعن شاب فلسطيني
رجلا إسرائيليا في شارع ديفيد ريمز القريب من الأحياء العربية بالقدس الشرقية، وأصابه بجروح طفيفة، قبل أن تطلق الشرطة النار على المهاجم وهو من سكان حي أبو طور وتصيبه بجروح خطيرة، وفق القناة.
وتخشى السلطات الأمنية في إسرائيل من تدهور الأوضاع بالضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس الشرقية مع اقتراب وخلال شهر رمضان القريب، والذي يصادف عيد الفصح اليهودي، الذي عادة ما يشهد اقتحامات متزايدة من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى.
وتحتل إسرائيل القدس الشرقية وأجزاء أخرى واسعة من الضفة الغربية منذ عام 1967، فيما تبقى هذه المناطق وفقا للقانون الدولي أراض فلسطينية محتلة.