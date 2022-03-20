https://arabic.sputniknews.com/20220320/إعلام-الهند-تعتزم-استيراد-35-مليون-برميل-من-النفط-من-روسيا-بأسعار-مخفضة-1060127109.html

إعلام: الهند تعتزم استيراد 3.5 مليون برميل من النفط من روسيا بأسعار مخفضة

إعلام: الهند تعتزم استيراد 3.5 مليون برميل من النفط من روسيا بأسعار مخفضة

تضاعفت صادرات النفط الروسية إلى الهند أربع مرات، في هذا الشهر، مما يوضح كيف تغيرت التدفقات النفطية العالمية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T10:24+0000

2022-03-20T10:24+0000

2022-03-20T10:24+0000

اقتصاد

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استقبلت الهند، ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم، عدة سفن تحمل نفطًا روسيًا تخلى عنه المشترون في أوروبا بعد فرض عقوبات على روسيا.ووفقًا لأليكس بووث، رئيس الأبحاث في Kpler ، تشتري الهند عادةً مزيج CPC. والذي يتكون بشكل أساسي من النفط الذي يتم إنتاجه في كازاخستان وروسيا. لكن الزيادة الكبيرة في المعروض من منطقة الأورال، تشير إلى أن المشترين الهنود يشترون النفط بخصم كبير، على الرغم من الرأي العام، بحسب ما نشر موقع profinance.وأضاف بووث "الالتزامات النفطية التي تم التعهد بها بالفعل لإمدادات النفط من روسيا، التي لا تستطيع العثور على مشترين في أوروبا، تشتريها الهند". "ارتفعت الصادرات إلى الهند في مارس ، حتى قبل أن تعلن نيودلهي رسميا".ونشرت صحيفة The Times of India، نقلا عن مصادر، أن الهند تقترب من توقيع إتفاقية مع روسيا لاستيراد 3.5 مليون برميل من النفط بسعر مخفض بشكل كبير.وبحسب الصحيفة، ستتولى روسيا تسليم النفط إلى الهند والتأمين على هذه الصفقة، التي ستتغلب على العقبات أمام المستوردين الهنود في مواجهة العقوبات ضد روسيا. وقالت المصادر إن "تنفيذ الاتفاق سيعني أن الهند لن تغلق الأبواب أمام التجارة مع حليفها القديم روسيا".وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات التسليم المخطط لها من النفط الروسي ستستغرق عدة أشهر، دون تسمية العلامة التجارية للنفط وموانئ الشحن.

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اقتصاد