https://arabic.sputniknews.com/20220320/إعلام-زيادة-مطردة-في-الإصابات-بكورونا-وإسرائيل-في-طريقها-للموجة-السادسة-من-الفيروس-1060124293.html
إعلام: زيادة مطردة في الإصابات بكورونا وإسرائيل في طريقها للموجة السادسة من الفيروس
إعلام: زيادة مطردة في الإصابات بكورونا وإسرائيل في طريقها للموجة السادسة من الفيروس
أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واحتمال دخول البلاد في الموجة السادسة من الفيروس. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T09:22+0000
2022-03-20T09:22+0000
2022-03-20T09:22+0000
فيروس كورونا
إسرائيل
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن إسرائيل في طريقها للموجة السادسة من فيروس كورونا، نتيجة للزيادة المطردة في عدد الإصابات بالفيروس، والذي شهد منذ عدة أيام قفزة كبيرة في أعداد المصابين.وأوضحت الصحيفة أن ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس يواصل الارتفاع لليوم الخامس على التوالي، حيث تم التحقق، أمس السبت، من تشخيص 7783 شخصا بإصابتهم بالفيروس.وفي اليوم السابق له، تم تسجيل 3896 إصابة جديدة بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية.في حين أكد الموقع الإلكتروني العبري أن الأعداد في زيادة مطردة، وأن المصابين أمس السبت زادوا عن 8000 مصاب بالفيروس، منهم المئات في حالة حرجة، والمئات تم توصيلهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.وكان منسق شؤون أزمة كورونا قد أكد أن إسرائيل لا تزال في الموجة الخامسة من الفيروس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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فيروس كورونا, إسرائيل, أخبار العالم الآن
إعلام: زيادة مطردة في الإصابات بكورونا وإسرائيل في طريقها للموجة السادسة من الفيروس
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أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واحتمال دخول البلاد في الموجة السادسة من الفيروس.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن إسرائيل في طريقها للموجة السادسة من فيروس كورونا، نتيجة للزيادة المطردة في عدد الإصابات بالفيروس، والذي شهد منذ عدة أيام قفزة كبيرة في أعداد المصابين.
وأوضحت الصحيفة أن ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس يواصل الارتفاع
لليوم الخامس على التوالي، حيث تم التحقق، أمس السبت، من تشخيص 7783 شخصا بإصابتهم بالفيروس.
وفي اليوم السابق له، تم تسجيل 3896 إصابة جديدة بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية.
في حين أكد الموقع الإلكتروني العبري أن الأعداد في زيادة مطردة
، وأن المصابين أمس السبت زادوا عن 8000 مصاب بالفيروس، منهم المئات في حالة حرجة، والمئات تم توصيلهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.
وكان منسق شؤون أزمة كورونا قد أكد أن إسرائيل لا تزال في الموجة الخامسة من الفيروس.