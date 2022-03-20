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إنجلترا تبدأ في تطعيم 5 ملايين شخص بجرعات "كورونا" المعززة

إنجلترا تبدأ في تطعيم 5 ملايين شخص بجرعات "كورونا" المعززة

أعلنت إنجلترا عن بدئها في توفير جرعات معززة من لقاح فيروس "كورونا" لملايين الأشخاص في ‏إنجلترا خلال الأسبوع الجاري.‏ 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T09:49+0000

2022-03-20T09:49+0000

2022-03-20T09:49+0000

بريطانيا

فيروس كورونا

العالم

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وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا إن الجرعات المعززة ستكون متاحة لسكان منازل الرعاية، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، وكذلك الذين يعانون من كبت المناعة، الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما وما فوق، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.ومن المتوقع أن يتلقى نحو 5 ملايين شخص جرعات معززة، إلى جانب دعوة 600 ألف شخص لحجز الحصول على جرعتهم في الأسبوع الجاري.وجاء إعلان بريطانيا بشأن الجرعات المعززة للقاح بعد ظهور حالات إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في جميع أرجاء المملكة المتحدة، إذ تم تسجيل مستوى قياسي في إصابات من هم فوق 70 عاما.وبناءا على اختبار المسحة العشوائية، يقدّر مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن ما يقرب من 5 في المئة من السكان في إنجلترا، أو 1544600 شخص، أصيبوا بفيروس "كورونا" في الأسبوع المنتهي في 12 مارس/ آذار الجاري، و3.5 في المئة من الأشخاص في الفئة العمرية الأكبر، كما وصلت العدوى إلى مستوى قياسي في اسكتلندا، بعد ثبوت إصابة واحد من كل 14.وقالت الرئيسة التنفيذية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، أماندا بريتشارد: "لم يتوقف برنامج التطعيم ضد "كوفيد-19" في جهوده لحماية الناس من "كورونا" المستجد، سيكون نحو 5 ملايين من الأشخاص الأكثر ضعفا مؤهلين للحصول على جرعة الربيع، واعتبارا من الغد، سنبدأ في تقديم الجرعات للمجموعات المؤهلة لزيادة رصيدهم الإضافي في الحماية من الفيروس".

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بريطانيا, فيروس كورونا, العالم