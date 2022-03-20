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https://arabic.sputniknews.com/20220320/استعدادات-إسرائيلية-مكثفة-لجنازة-مليونية-هل-تشهد-سقوط-قتلى-وجرحى-صور-1060121760.html
استعدادات إسرائيلية مكثفة لجنازة مليونية... هل تشهد سقوط قتلى وجرحى.. صور
استعدادات إسرائيلية مكثفة لجنازة مليونية... هل تشهد سقوط قتلى وجرحى.. صور
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن استعدادها الكامل بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي لتشييع الحاخام حاييم كانيفسكي. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T07:48+0000
2022-03-20T07:48+0000
إسرائيل
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن الشرطة والجيش الإسرائيليين أعلنا استعدادهما لتشييع الحاخام حاييم كانيفسكي، أحد كبار حاخامات التيار الإشكنازي المتشدد "الحريديم" في مدينة بني براك في وسط البلاد، في جنازة يتوقع أن يحضرها نحو مليون شخص.وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت شوارع رئيسية مهمة في منطقة "غوش دان" وبني بارك، استعدادا لتشييع الحاخام كانيفسكي، في ظل تخوف كبير من حدوث تدافع بسبب الزحام الشديد، وإمكانية سقوط قتلى وجرحى.وفي ظل هذا التوقع المليوني، دعت وزارة الاتصالات الإسرائيلية المواطنين الذين يعتزمون المشاركة في تشييع الحاخام كانيفسكي الامتناع عن استخدام الهاتف المحمول إلا للضرورة القصوى، بغرض السماح بتوافرها فحسب في حالات الطوارئ وتجنب الصعوبات في إجراء واستقبال المكالمات.وشهدت منطقة وسط إسرائيل منذ ساعات الصباح الباكر إغلاق العديد من الشوارع، ومنع دخول أو خروج السيارات إلى ومن مدينة بني براك التي تشهد خروج الجنازة ظهر اليوم.وتسعى الشرطة إلى تأمين الاستعدادات للجنازة على قدم وساق، خوفا من وقوع كارثة خلال عملية التشييع، على غرار كارثة "ميرون" التي وقعت في 30 أبريل/ نيسان 2021، لدى إقامة احتفال ديني شارك فيه عشرات الآلاف من الحريديم، وانتهت بمصرع 45 شخصا وإصابة المئات بعد انهيار درج نتيجة تدافع الحشود.وتوفي الحاخام حاييم كانيفسكي، عن عمر 94 عاما، ونعاه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو وعدد كبير من القادة والسياسيين.
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إسرائيل, أخبار العالم الآن

استعدادات إسرائيلية مكثفة لجنازة مليونية... هل تشهد سقوط قتلى وجرحى.. صور

07:48 GMT 20.03.2022
© AP Photo / Ariel Schalitيحتفل اليهود الأرثوذكس المتشددون في السلالة الصدادية الحصيرية بالوليمة اليهودية لـ 'تيو الأساقفة' أو "السنة الجديدة للأشجار"، حيث أنهم يجلسون مع حاذبيهم حول طاولة طويلة مليئة بجميع أنواع الفاكهة، في بلدة بني براك، إسرائيل، 16 يناير 2022.
يحتفل اليهود الأرثوذكس المتشددون في السلالة الصدادية الحصيرية بالوليمة اليهودية لـ 'تيو الأساقفة' أو السنة الجديدة للأشجار، حيث أنهم يجلسون مع حاذبيهم حول طاولة طويلة مليئة بجميع أنواع الفاكهة، في بلدة بني براك، إسرائيل، 16 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن استعدادها الكامل بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي لتشييع الحاخام حاييم كانيفسكي.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن الشرطة والجيش الإسرائيليين أعلنا استعدادهما لتشييع الحاخام حاييم كانيفسكي، أحد كبار حاخامات التيار الإشكنازي المتشدد "الحريديم" في مدينة بني براك في وسط البلاد، في جنازة يتوقع أن يحضرها نحو مليون شخص.
وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت شوارع رئيسية مهمة في منطقة "غوش دان" وبني بارك، استعدادا لتشييع الحاخام كانيفسكي، في ظل تخوف كبير من حدوث تدافع بسبب الزحام الشديد، وإمكانية سقوط قتلى وجرحى.
وفي ظل هذا التوقع المليوني، دعت وزارة الاتصالات الإسرائيلية المواطنين الذين يعتزمون المشاركة في تشييع الحاخام كانيفسكي الامتناع عن استخدام الهاتف المحمول إلا للضرورة القصوى، بغرض السماح بتوافرها فحسب في حالات الطوارئ وتجنب الصعوبات في إجراء واستقبال المكالمات.
وشهدت منطقة وسط إسرائيل منذ ساعات الصباح الباكر إغلاق العديد من الشوارع، ومنع دخول أو خروج السيارات إلى ومن مدينة بني براك التي تشهد خروج الجنازة ظهر اليوم.
وتسعى الشرطة إلى تأمين الاستعدادات للجنازة على قدم وساق، خوفا من وقوع كارثة خلال عملية التشييع، على غرار كارثة "ميرون" التي وقعت في 30 أبريل/ نيسان 2021، لدى إقامة احتفال ديني شارك فيه عشرات الآلاف من الحريديم، وانتهت بمصرع 45 شخصا وإصابة المئات بعد انهيار درج نتيجة تدافع الحشود.
وتوفي الحاخام حاييم كانيفسكي، عن عمر 94 عاما، ونعاه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو وعدد كبير من القادة والسياسيين.
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