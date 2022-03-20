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https://arabic.sputniknews.com/20220320/الأردن-أكثر-من-مليون-ناخب-ضمن-الفئة-العمرية-من-18--22-عاما-1060125228.html
الأردن... أكثر من مليون ناخب ضمن الفئة العمرية من 18- 22 عاما
الأردن... أكثر من مليون ناخب ضمن الفئة العمرية من 18- 22 عاما
قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الأردنية، علي الخوالدة، اليوم الأحد، أن هناك أكثر من مليون ناخب ضمن الفئة العمرية من 18- 22 عاما. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T09:42+0000
2022-03-20T09:42+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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وذكرت وكالة عمون، صباح اليوم الأحد، أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالشراكة مع مركز "العالم العربي" للتنمية الديموقراطية وحقوق الإنسان ومؤسسة "هانس زايدل" الألمانية، نظمت، أمس، ورشة عمل حول منظومة الحياة السياسية في الأردن.وحملت الورشة عنوان "توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية "، وهي الورشة التي نظمتها الوزارة الأردنية بمشاركة شباب ممثلين عن مختلف محافظات المملكة.وذكر علي الخوالدة، خلال لقائه المشاركين في الورشة التي تستمر ليومين، أن الهدف الرئيس من عقد مثل هذه الورشة، هو نشر الوعي حول منظومة الحياة السياسية في البلاد، وبأن اللجنة الملكية الأردنية التي تشكلت لتحديث المنظومة السياسية، قد خرجت بمجموعة من التوصيات والمشاريع والبرامج لتفعيل مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية.ولفت الخوالدة إلى أن عدد الناخبين الشباب ضمن الفئة العمرية من 18- 22 عاما يتجاوز المليون ناخب وناخبة، في وقت ذكرت الإحصاءات الأخيرة أن أكثر من 65 % من الشعب الأردني تحت سن 35 عاما، معتبرا إياها "ميزة فريدة".وأولت الورشة الاهتمام بإدارة حوار مطوّل بين الشباب الحضور والمتحدثون يتعلق بجملة من القضايا التي تهم الشباب الأردني، فضلا عن أهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة والدخول في الأحزاب السياسية.
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العالم العربي, أخبار الأردن

الأردن... أكثر من مليون ناخب ضمن الفئة العمرية من 18- 22 عاما

09:42 GMT 20.03.2022
© Sputnik . Mohammad Hannonعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© Sputnik . Mohammad Hannon
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قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الأردنية، علي الخوالدة، اليوم الأحد، أن هناك أكثر من مليون ناخب ضمن الفئة العمرية من 18- 22 عاما.
وذكرت وكالة عمون، صباح اليوم الأحد، أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالشراكة مع مركز "العالم العربي" للتنمية الديموقراطية وحقوق الإنسان ومؤسسة "هانس زايدل" الألمانية، نظمت، أمس، ورشة عمل حول منظومة الحياة السياسية في الأردن.
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وحملت الورشة عنوان "توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية "، وهي الورشة التي نظمتها الوزارة الأردنية بمشاركة شباب ممثلين عن مختلف محافظات المملكة.
وذكر علي الخوالدة، خلال لقائه المشاركين في الورشة التي تستمر ليومين، أن الهدف الرئيس من عقد مثل هذه الورشة، هو نشر الوعي حول منظومة الحياة السياسية في البلاد، وبأن اللجنة الملكية الأردنية التي تشكلت لتحديث المنظومة السياسية، قد خرجت بمجموعة من التوصيات والمشاريع والبرامج لتفعيل مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية.
ولفت الخوالدة إلى أن عدد الناخبين الشباب ضمن الفئة العمرية من 18- 22 عاما يتجاوز المليون ناخب وناخبة، في وقت ذكرت الإحصاءات الأخيرة أن أكثر من 65 % من الشعب الأردني تحت سن 35 عاما، معتبرا إياها "ميزة فريدة".
وأولت الورشة الاهتمام بإدارة حوار مطوّل بين الشباب الحضور والمتحدثون يتعلق بجملة من القضايا التي تهم الشباب الأردني، فضلا عن أهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة والدخول في الأحزاب السياسية.
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