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البرازيل ترفع الحظر عن تطبيق تليجرام
البرازيل ترفع الحظر عن تطبيق تليجرام
أعلنت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم الأحد، رفع الحظر عن تطبيق تليجرام. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T21:09+0000
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روسيا
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وألغى قرار حظر تليجرام، وزير المحكمة الفيدرالية العليا، ألكسندر دي مورايس. وصدر قرار حظر تليجرام في البرازيل في 17 مارس الجاري.
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روسيا

البرازيل ترفع الحظر عن تطبيق تليجرام

21:09 GMT 20.03.2022
© REUTERS / Pilar Olivaresطوابير لتعبئة البنزين في ريو دي جانيرو، البرازيل 11 مارس 2022
طوابير لتعبئة البنزين في ريو دي جانيرو، البرازيل 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / Pilar Olivares
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أعلنت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم الأحد، رفع الحظر عن تطبيق تليجرام.
وألغى قرار حظر تليجرام، وزير المحكمة الفيدرالية العليا، ألكسندر دي مورايس.
وصدر قرار حظر تليجرام في البرازيل في 17 مارس الجاري.
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