https://arabic.sputniknews.com/20220320/البرازيل-ترفع-الحظر-عن-تطبيق-تليجرام-1060149963.html
البرازيل ترفع الحظر عن تطبيق تليجرام
البرازيل ترفع الحظر عن تطبيق تليجرام
أعلنت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم الأحد، رفع الحظر عن تطبيق تليجرام. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T21:09+0000
2022-03-20T21:09+0000
2022-03-20T21:08+0000
روسيا
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وألغى قرار حظر تليجرام، وزير المحكمة الفيدرالية العليا، ألكسندر دي مورايس. وصدر قرار حظر تليجرام في البرازيل في 17 مارس الجاري.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
البرازيل ترفع الحظر عن تطبيق تليجرام
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أعلنت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم الأحد، رفع الحظر عن تطبيق تليجرام.
وألغى قرار حظر تليجرام، وزير المحكمة الفيدرالية العليا، ألكسندر دي مورايس.
وصدر قرار حظر تليجرام في البرازيل
في 17 مارس الجاري.